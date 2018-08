US OPEN | Peter Polansky a intrat in istorie! E primul jucator de tenis care intra pe tablourile principale din postura de lucky loser

Peter Polansky, un canadian in varsta de 30 de ani, se poate considera un tenismen foarte norocos.

Polansky a reusit sa se califice pe tablourile principale ale celor 4 turnee de Grand Slam din postra de lucky loser.

Chiar daca a fost invins in finala calificarilor de Donald Young, Polansky a izbutit totusi sa ajunga pe tabloul principal la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Peter Polansky a profitat de retragerile jucatorilor Pablo Cuevas si Jared Donaldson si va juca astfel in turul inaugural la Flushing Meadows.

La Australian Open, Polansky a fost invins in turul intai de Khachanov, la Wimbledon de catre Pierre-Hugues Herbert, iar la Wimbledon de catre Dennis Novak. La US Open, canadianul va juca in primul tur cu Alexander Zverev.

Sportivul canadian a intrat astfel in istorie, fiind primul jucator de tenis care se califica pe tabloul principal al tuturor celor patru turnee de Grand Slam din postura de lucky loser.