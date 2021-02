Naomi Osaka o asteapta pe Simona Halep in semifinale! Spre deosebire de istoricul cu Serena Williams, romanca are palmares favorabil cu japoneza, 4-1 la meciurile directe

Naomi Osaka va fi adversara Simonei Halep din semifinale, in cazul in care o va elimina pe Serena Williams.

Daca o va elimina pe Serena Williams, Simona Halep o va intalni pe Naomi Osaka (3 WTA) in semifinalele editiei 2021 a Openului Australian. Japoneza a invins una dintre revelatiile turneului, Su-Wei Hsieh (71 WTA) din Taiwan, scor 6-2, 6-2 in doar 66 de minute de joc.

Simona Halep o conduce pe nipona cu 4-1 la scorul meciurilor directe, una dintre confruntari avand loc tocmai la Australian Open. Se intampla in editia din 2018, cand Halep se califica in sferturi, dupa o victorie in minimum de seturi, scor 6-3, 6-2.

Rezultatele directe dintre Simona Halep si Naomi Osaka



Tur 3, Roland Garros 2016, 4-6, 6-2, 6-3 pentru Simona

Primul tur, Miami 2017, 6-4, 2-6, 6-3 pentru Simona

Optimi Australian Open 2017, 6-3, 6-2 pentru Simona

Semifinale Indian Wells 2018, 6-3, 6-0 pentru Naomi

Tur 2, Roma 2018, 6-1, 6-0 pentru Simona

Cel mai recent meci intre Simona Halep si Naomi Osaka a fost transat clar de romanca, 6-1, 6-0, dar duelul s-a desfasurat pe zgura. In plus, de atunci au trecut aproximativ trei ani, iar Osaka a capatat, pana acum - la varsta de 23 de ani - mai multa experienta, avand in palmares trei titluri de Grand Slam (US Open 2018, 2020 si Australian Open 2019).

Semifinala dintre Naomi Osaka si Serena Williams / Simona Halep va avea loc joi, 18 februarie. Invingatoarea ar putea juca finala impotriva liderului mondial, Ashleigh Barty.