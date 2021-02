"Nu am mai vazut-o de mult timp pe Serena miscandu-se atat de bine." | Avertismentele trimise de Darren Cahill Simonei Halep inainte de marele meci cu americanca 

Darren Cahill a fost impresionat de mobilitatea aratata de Serena Williams in primele patru meciuri jucate la Australian Open. Tehnicianul de la Antipozi crede ca unul dintre factorii care vor decide confruntarea din sferturi va consta in capacitatea Simonei Halep de a anticipa serviciile jucatoarei din SUA.

"Sunt multe provocari. Ea joaca foarte bine, se misca foarte bine pe teren. E increzatoare, e Serena Williams. A fost foarte important pentru Simona ca a castigat la Wimbledon, astfel ca va intra in meci increzatoare. Trebuie sa joace cu incredere, asa cum a facut-o in ultimele doua seturi din acest meci, sa fie agresiva si sa aiba abilitatea de a o impinga pe Serena in spatele liniei. Si, desigur, sa aiba noroc sau sa citeasca foarte bine unul dintre cele mai bune servicii pe care le-a vazut circuitul feminin, ca sa returneze cat mai multe mingi," a declarat Darren Cahill la scurt timp dupa incheierea meciului Simonei Halep cu Iga Swiatek, incheiat scor 4-6, 6-1, 6-4.

"Eu si Arti va trebui sa gasim un plan cu care sa o invinga pe Serena. Daca intri intr-un meci cu Serena cu gandul doar sa incerci sa faci tot ce poti, cel mai probabil nu vei reusi asta. Probabil ca vom vorbi cu Simona doar inainte de meci despre asta, ii voi trimite videouri pe care sa le urmareasca. Serena Willams se misca bine, asta iese cel mai mult in evidenta. Nu am mai vazut-o de multa vreme miscandu-se asa. Este capabila se se apere mai mult. Daca stai mult in puncte si dai multe mingi inapoi, ea are puterea sa intoarca schimburile in favoarea ei," a adaugat antrenorul australian.

Simona Halep si Serena Williams se vor intalni in sferturile de finala marti, 16 februarie. Partida va avea loc pe Arena Rod Laver, de la ora 10:00, fus orar romanesc.

