Simona Halep a stabilit care va fi primul turneu din 2020! Unde va juca sportiva inaintea marelui pariu de la Australian Open

Simona Halep se relaxeaza inaintea startului sezonului 2020, calatorind prin Europa.

Numarul 4 WTA a vizitat in cursul ultimei saptamani capitalele Ungariei, Austriei si Frantei, alegand sa petreaca mai multe zile in orasul in care a castigat primul titlu de mare slem, Paris.

Nu este prima oara cand Simona alege sa isi petreaca vacanta la Paris, orasul pe care il indrageste cel mai mult din intreaga Europa.

Simona Halep si-a stabilit primul turneu pentru 2020: va juca la Adelaide, din 12 ianuarie

Campioana en-titre de la Wimbledon va incepe pregatirea din presezon in cursul lunii decembrie, dupa care va face deplasarea in Australia, tara care gazduieste primul Grand Slam al anului.

Inainte de a merge la Melbourne pentru Openul Australian, programat in perioada 20 ianuarie – 2 februarie, Simona Halep va participa la turneul WTA Premier de la Adelaide, care se va desfasura in saptamana 12-18 ianuarie.

Competitia pune in joc premii financiare in valoare totala de 782,900 de dolari.

Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Australian Open

Simona Halep are in palmares o finala jucata la Melbourne Park, in anul 2018, atunci cand a pierdut ultimul act in trei seturi agonizante in fata danezei Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.

Halep pierdea atunci a treia finala consecutiva de Grand Slam. Urmatoarele doua au fost castigate insa de Simona, la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019.

Istoria participarilor Simonei Halep la Australian Open inregistreaza patru calificari in saptamana a doua de concurs din zece participari.

• 2010: calificari tur 1

• 2011: turul 3

• 2012: turul 1

• 2013: turul 1

• 2014: sferturi de finala

• 2015: sferturi de finala

• 2016: turul 1

• 2017: turul 1

• 2018: finala

• 2019: optimi de finala