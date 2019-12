Unde isi va petrece Simona Halep sarbatorile de iarna | "Daca mergeam si in anii trecuti, in loc sa stau la frig, ce bine era."

Simona Halep a finalizat cu bine presezonul din Dubai si se va intoarce in Romania de sarbatori.

Simona Halep si-a incheiat cantonamentul din Dubai si se va intoarce in Romania pret de cateva zile pentru sarbatori.

Halep a petrecut mai bine de o saptamana in cel mai mare oras al Emiratelor Arabe Unite, avand intentia de a se acomoda din timp caldurii care o va intampina la aterizarea in Australia, unde marti s-a inregistrat un nou record absolut de caldura, 41.9 grade celsius temperatura medie.

Simona Halep: "Daca as fi avut ideea asta si in anii trecuti, in loc sa stau la frig, ce bine ar fi fost!"



"E superbine aici, mai ales pentru spatele meu. Daca as fi avut ideea asta si in anii trecuti, in loc sa stau la frig, ce bine ar fi fost! Asta e, mereu inveti," a spus Simona Halep pentru GSP referitor la decizia de a-si face presezonul in Dubai.

In ultima seara la Dubai, Simona Halep a participat la cea de-a 36-a aniversare a celor de la Dubai Duty Free.