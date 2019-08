Un nou Kyrgios in circuit! Un tenismen de top nu si-a mai putut stapani nervii si a rabufnit: "Voi, francezii, sunteti toti niste ciudati" S-a intamplat in primul tur la US Open

Stefanos Tsitsipas a comis un „Kyrgios” in primul tur la US Open. Grecul s-a rastit la arbitrul de scaun Damien Dumusois. Grecul Tsitsipas i-a strigat arbitrului, in auzul intregii arene, ca este un ciudat si ca toti francezii sunt ciudati.

Tsitsipas a acuzat crampe musculare si a fost lent in a-si schimba sosestele si incaltamintea de joc, motiv pentru care Dumusois i-a atras atentia si a comunicat la microfon ca a sosit timpul ca meciul sa se reia.

Stefanos Tsitsipas catre arbitru: „Nu imi pasa, fa ce vrei, pentru ca esti cel mai rau. Nu stiu ce ai cu mine, probabil pentru ca esti francez si voi toti sunteti niste ciudati. Sunteti toti niste ciudati!”.

Just the No. 8 seed in the US Open taking a break from the match to tell the umpire all French people are weirdos https://t.co/GFmg6Ii4Pt pic.twitter.com/JFK5EUeuGG