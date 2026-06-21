Fiul fostului internațional român Ionel Ganea s-a despărțit de ASA Târgu Mureș la finalul sezonului, după o experiență scurtă în Liga 2.

Revenit în fotbalul românesc după doi ani și jumătate petrecuți în Ungaria, unde a evoluat pentru Ujpest FC, atacantul a ajuns la Târgu Mureș în încercarea de a-și relansa cariera. Totuși, aventura sa a durat doar câteva luni.

George Ganea a rămas iar fără echipă: „Mulțumim!”

Clubul mureșean a anunțat oficial despărțirea de cinci jucători importanți după încheierea sezonului. Pe lângă George Ganea, au mai plecat Marian Manea, Antonio Cruceru, Florin Bejan și Raul Rotund.

„ASA Târgu Mureș anunță despărțirea de Marian Manea, Antonio Cruceru, George Ganea și Florin Bejan, jucători aflați la final de contract, precum și de Raul Rotund, aflat la finalul împrumutului de la Dinamo București. Le mulțumim pentru contribuțiile aduse în tricoul roș-albastru și pentru perioada petrecută alături de clubul nostru”, au transmis oficialii pe Facebook.

Cotat la 100.000 de euro, George Ganea a bifat opt apariții în campionat pentru ASA, fără să marcheze, însă a reușit să ofere două pase decisive.

ASA a încheiat play-out-ul Ligii 2 pe primul loc în Grupa A, cu 51 de puncte, având un avans de un punct față de Metalul Buzău.

În cele șapte meciuri disputate în play-out, echipa pregătită de Eusebiu Tudor a înregistrat patru victorii, două remize și o singură înfrângere.