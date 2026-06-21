Organizatorii de la Wimbledon au anunțat oficial, duminică seară, că Serena Williams (44 de ani) va reveni în circuitul profesionist și va juca pe tabloul de simplu, după ce a primit un wildcard.

Vestea vine la câteva zile după ce Serena Williams a jucat în proba de dublu la Queen's Club și Berlin.

Acum, Serena Williams va reveni pe teren și în proba de simplu de la Wimbledon, turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat de nu mai puțin de 7 ori: în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016.

Pentru sportiva din SUA, considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, va fi primul meci la simplu după o pauză de aproape 4 ani. Precedenta sa partidă data din 3 septembrie 2022, un duel cu Ajla Tomljanovic de la US Open.

Ultima dată când Serena Williams a câștigat un meci la Wimbledon s-a întâmplat în 2019, ediție la care pierdea finala în fața Simonei Halep.

Serena Williams va juca și în proba de dublu de la Wimbledon. Partenera sa va fi nimeni alta decât sora sa, Venus Williams (46 de ani).

Turneul de la Wimbledon din acest an se va desfășura în perioada 29 iunie - 12 iulie.