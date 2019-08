Marius Copil, victorie istorica! Romanul e in premiera in turul 2 la US Open dupa un meci maraton: il asteapta un duel de foc

Romanul l-a invins in 5 seturi pe francezul Ugo Humbert, alaturi de care a facut echipa la dublu, in cadrul Wimbledon 2019.

Copil a castigat scor 6-3, 5-7, 7-6(11), 4-6, 6-1, dupa 4 ore si 18 minute de joc. Rezilienta mentala si serviciul au fost factorii cheie in aceasta victorie pentru Marius Copil. In setul 3, Copil si Humbert au disputat un tie-break absolut fascinant, care s-a incheiat dupa 24 de puncte, cu Marius castigand 13-11. Copil a servit 17 asi in acest meci, cu 12 mai mult decat adversarul sau.

In turul secund, Copil va avea ca adversar un alt francez, Gael Monfils, care a trecut de Albert Ramos-Vinolas fara sa piarda set. Monfils s-a impus, scor 7-6(2), 6-4, 6-3 dupa 2 ore si 15 minute de joc.

Meciul Copil vs. Monfils se va juca joi, pe un teren si la o ora care urmeaza sa fie anuntate in cursul zilei de azi.

