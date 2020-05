Un fan a platit 85 de mii de dolari pentru a iesi la intalnire cu Eugenie Bouchard | Care vor fi regulile impuse de canadianca

O intalnire cu Eugenie Bouchard a ajuns sa coste 85.000 de dolari in 2020.

O intalnire cu Eugenie Bouchard costa 85.000 de dolari. Cel putin acesta a fost pretul final al licitatiei lansate de jucatoarea canadiana, ca urmare a unui pariu cu urmaritorii sai pe Instagram.

Suma totala va fi donata unei cauze caritabile, iar castigatorul, impreuna cu un invitat de onoare vor iesi cu Eugenie Bouchard la unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, ales dupa bunul plac.

”Norocosul castigator, dar si un invitat de-al acestuia vor merge, la alegere, la un turneu de tenis, indiferent de valoarea acestuia. Exact. Poate fi Roland Garros, US Open, Australian Open sau Wimbledon - Genie acopera toate cheltuielile. Cei doi invitati vor sta in loja de langa locul in care stau echipa si antrenorul lui Eugenie si puteti sa o incurajati si sa va bucurati alaturi de ea la victorie. Va veti bucura de o cina alaturi de Genie si veti primi si o racheta si o pereche de adidasi, semnate de insasi Genie," a fost scris in comunicatul organizatorilor licitatiei.

Genie Bouchard s-a plans la inceputul carantinei de plictiseala la care este supusa, anuntand ca, alaturi de un barbat, aceasta perioada ar putea fi mai placuta. Saptamani mai tarziu insa, aceeasi Eugenie s-a plans de numeroasele asa-zise "CV-uri matrimoniale" primite de la fani via e-mail.