"De asta inca mai lucram impreuna" | Darren Cahill, serie de declaratii SINCERE despre Simona Halep 

Pentru Darren Cahill este o onoare sa fie antrenorul Simonei Halep.

Simona Halep si Darren Cahill formeaza una dintre cele mai longevive relatii de jucator-antrenoare din circuitul WTA, iar secretul acestui parteneriat este nivelul notabil de incredere mutuala dintre cei doi. Cahill a reusit sa o transforme pe Halep dintr-o jucatoare de top 5 WTA in campioana de Grand Slam, insa performanta nu a venit fara schimbare, sacrificiu si progres de ambele parti.

In cel mai recent interviu acordat, Darren Cahill rememoreaza inceputurile colaborarii cu Simona Halep, dar si perioada tumultoasa a despartirii temporare, succedata apoi de castigarea primului titlu de mare slem.

Darren Cahill: "Ce m-a intrigat prima oara cand am urmarit-o jucand a fost inteligenta Simonei"



"Prima data am fost sunat de Simona Halep la Indian Wells, cand m-a invitat sa-i urmaresc o sesiune de antrenament. Ce m-a intrigat la inceput a fost inteligenta ei; intreba daca ar trebui sa imprime mai mult efect pe mingi, daca loviturile sale au creat unghiuri bune, daca ar trebui sa avanseze in teren. M-a surprins placut sa vad o jucatoare punand atat de multe intrebari si interesata de jocul sau. Chiar daca pe atunci era deja o jucatoare de top, locul 4-5 WTA, stiam ca mai are mult loc de progres, iar in cele din urma a devenit campioana de Grand Slam," a punctat tehnicianul alaturi de care Simona Halep a castigat Roland Garros in 2018.

"Rolul unui antrenor este sa-i ofere jucatorului cea mai buna oportunitate de a ajunge la apogeul potentialului sau. Lucrul asta poate veni pe fond tehnic, psihologic, datorita antrenamentului s.a.m.d. Simona si cu mine am ajuns la un moment dat intr-un punct in care ea facea aceleasi greseli din nou si din nou, iar eu nu gaseam raspunsuri pentru a schimba situatia. Si cred ca fiecare antrenor, daca isi face treaba corect, ii va comunica jucatorului odata astfel: 'Cred ca relatia nu functioneaza, nu simt ca mesajul meu se face inteles, ar trebui sa iti gasesti un alt antrenor, o alta voce, un alt set de sfaturi, pe cineva care te poate ajuta mai bine decat eu pot s-o fac. Pentru ca eu te dezamagesc acum,'" a afirmat antrenorul australian al Simonei Halep.

"Problema a constat in incapacitatea Simonei de a se schimba mai degraba decat in mesajul pe care il transmiteam eu"



"Am luat o pauza, cred ca ea a vorbit cu mai multe persoane si a realizat ca problema a constat in incapacitatea ei de a se schimba mai degraba decat in mesajul pe care il transmiteam eu. M-a sunat, si-a schimbat atitudinea pe teren si am putut observa asta imediat. S-a produs o schimbare puternica in ea, in modul in care gestiona punctele grele pe teren; da, inca se enerva, dar acum era gata sa joace urmatorul punct, nu mai pierdea 5-6 la rand. Iar acest lucru i-a dat cea mai buna sansa la victorie. Exista un nivel inalt de incredere reciproca intre mine si Simona, si cred ca acesta este motivul pentru care inca lucram impreuna in continuare. Ne bucuram de fiecare minut in care colaboram," a declarat Darren Cahill pentru Eurosport.

"Darren a fost epuizat dupa anul 2018 si a vrut sa ia o pauza. Totusi, a fost de partea mea de fiecare data. I-am trimis mesaje, am vorbit despre evolutia mea. Mi-a spus mereu sa cred in mine, ca pot face lucruri marete. Eu nu credeam asta tot timpul, dar mi-am schimbat parerea”, a declarat Simona Halep, conform GSP.

Darren Cahill crede ca succesul Simonei Halep poate schimba mentalitatea romanilor



"Romanii invata multe lucruri de la Simona. Are 1 metru si 68 de centimetri, este o domnita, dar are o inima uriasa si vointa incredibila in a fi brilianta. Romanii castiga speranta privind-o. Daca ea poate sa o faca, atunci putem si noi. Stiu ca e doar un sport, dar uneori e mai mult de-atat pentru ca murim si inviem din cauza rezultatelor din sport. Ma bucura foarte mult ca Romania e atat de mandra de Simona

Romania si Australia se aseamana foarte mult din multe puncte de vedere. In Australia ne simtim atat de departe, deconectati, si trebuie sa calatorim atat de mult pentru a face ceva la nivel global. Romania, chiar daca e mult mai aproape, exista o chestiune de mentalitate. Cand intrebi un roman daca poate face ceva, raspunsul este nu. Reactia naturala este nu, nu putem face asta!. Australienii sunt exact opusul. Chiar daca nu putem face ceva, spunem ca facem, macar incercam. De aceea avem o conexiune atat de buna, eu si Simona. Prima ei emotie este nu, aici avem o problema. Eu sunt exact invers. E doar un sport, dar Simona ii poate face pe romani sa isi imbunatateasca vietile. Cand vad cata bucurie si mandrie le aduce Simona Halep romanilor ma bucur si eu," a completat Cahill.