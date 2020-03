SEXY: "Nu ma plang, dar carantina asta ar fi mult mai distractiva cu un barbat alaturi de mine" | Eugenie Bouchard a devenit VIRALA pe retelele sociale 

Numar 328 in clasamentul WTA, canadianca Eugenie Bouchard a impresionat in ultimii ani mai mult prin activitatea de pe retelele sociale decat prin meciurile de tenis.

La 26 de ani, Genie Bouchard este izolata fortat de raspandirea coronavirusului, iar finalista de la Wimbledon 2014 nu a ezitat sa faca glume pe seama propriei conditii.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend