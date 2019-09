Bianca Andreescu a reusit sa castige US Open in acest an.

Bianca Andreescu a avut un sezon excelent si a reusit sa o invinga in finala de la US Open pe Serena Williams, scor 6-3 7-5.

Jurnalistii de la CNN scriu ca un cec fals a ajutat-o pe jucatoarea canadianca de origine romana sa triumfe la Grand Slam-ul american.

Bianca Andreescu a povestit ca visa inca de la 16 ani ca va castiga US Open. Incepand din 2015 incoace, tenismena a completat un cec fals pe care scria premiul acordat castigatoarei de la US Open si numele ei.

"Dupa ce am castigat Orange Bawl in 2015, cateva luni mai tarziu, am simtit ca pot face lucruri marete in acest sport.

Am luat un cec si am scris premiul din acel an de la US Open. Dar in fiecare an trebuia sa modific deoarece premiul se schimba. Dar am inceput sa vizualizez acest moment din ziua aia.

Acum sa fiu campioana de la US Open este ceva nebunesc", a spus Bianca Andreescu, potrivit CNN.

Bianca Andreescu a urcat pana pe locul 5 in clasamentul WTA.