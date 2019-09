CTP, despre diferenta dintre Bianca Andreescu si Simona Halep: "Simona a biruit ca la Rovine in finala cu Serena!" 

CTP scrie despre succesul urias obtinut de Bianca Andreescu in finala de la US Open cu Serena Williams.

Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in doua seturi la US Open, 6-3; 7-5. Americanca pierduse precedenta finala de Grand Slam la Wimbledon, in fata Simonei Halep, tot in doua seturi. Exista insa diferente mari intre cele doua meciuri, scrie Cristian Tudor Popescu pe republica.ro.



CTP: Simona Halep a biruit ca la Rovine! Duelul cu Bianca a fost ca intre doi cavaleri!

"Simona a invins-o pe Serena in finala de la Wimbledon. Bianca a invins-o pe Serena in finala de la US Open. Sunt la fel cele doua victorii in doua seturi? Nu.

Simona Halep a biruit ca la Rovine sau ca la Calugareni. In fata tavalugului Williams, ea a sapat gropi, a plantat tepuse in iarba Londrei, s-a strecurat pe sub burta cailor, a rezistat navalei, contraatacand cu vitejie de cate ori s-a putut. O armata de razesi, mica si curajoasa, fata cu Aliotmanul.

Infruntarea Andreescu-Williams a fost o ciocnire intre cavaleri inzauati in turnir. Din prima clipa, Bianca s-a asezat mental si ca atitudine pe acelasi nivel cu Serena. Ai lance, am si eu, ai spada, am si eu, scutul pot sa-l arunc si sa ne batem parte-n parte. La as, Bianca a raspuns cu as, la retur decisiv, cu retur decisiv, cand Serena a atacat n-a facut niciun pas in spate sau lateral, a atacat si ea frontal.

Definitoriu pentru conditia psihica a canadiencei de origine romana a fost momentul revenirii Serenei de la 1-5 si minge de meci. Bianca nu a trait acea minge de meci ca pe marea ocazie a vietii ei, care nu se stie cand se va mai ivi. A tratat-o cu gandul «e o minge de meci in prima mea finala de Grand Slam, pot s-o castig, pot s-o si pierd. Nu e nicio rusine la Serena, ma asteapta si alte finale de GS, valoarea si timpul sunt de partea mea. Am venit pregatita sa joc 3 seturi, oricat de lungi, daca e nevoie...». Aceasta suprimare a dramatizarii a ajutat-o sa castige imediat dupa ce a fost egalata la 5.

Si trebuie s-o spunem: Simona Halep e o intamplare minunata, care s-a facut singura, a Romaniei. Bianca Andreescu este produsul superb al unui sistem, al atitudinii fata de tenis si de sport dintr-o tara democratica bine randuita.

De cate ori castiga Simona, traim cu teama ascunsa ca vraja se termina, ca poate e ultima. Cand ma uit la Bianca, vad, dupa fiecare victorie, sirul celor ce vor veni ani multi de-acum inainte...”, a scris CTP.