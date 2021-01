CARANTINA IN LUX!? Simona Halep, acuzata alaturi de Serena Williams, Nadal si Djokovic pentru tratament preferential: "Vor putea sa traiasca normal, ne putem declara deja invinsi!"

Din articol AO 2021: Simona Halep va fi unul dintre cei sase sportivi de top care vor fi carantinati la Adelaide

Simona Halep este acuzata ca ar profita de tratamentul special primit din partea organizatorilor Australian Open.

Simona Halep a devenit fara intentia sa tinta nemultumirilor exprimate de viitori participanti ai Openului Australian, programat sa se desfasoare in perioada 8-21 februarie.

In urma deciziilor luate de autoritatile australiene, un numar restrans de jucatori de top vor fi carantinati timp de 14 zile la Adelaide, si nu la Melbourne, locatia primului Grand Slam al anului, fapt care ar insemna facilitati si libertati suplimentare pentru acestia, in defavoarea celorlalti, care vor efectua carantinarea in capitala statului Victoria.

AO 2021: Simona Halep va fi unul dintre cei sase sportivi de top care vor fi carantinati la Adelaide



Les 6 joueuses et joueurs qui effectueront leur quarantaine, non pas à Melbourne mais à Adélaïde à partir du 14 janvier et ce pendant 14 jours. ???????? Simona Halep

???????? Naomi Osaka

???????? Serena Williams ???????? Novak Djokovic

???????? Rafael Nadal

???????? Dominic Thiem — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 9, 2021

”Acest anunt a venit parca de nicaieri, toti am fost surprinsi cand am auzit de asta. Este foarte ciudat, ca sa ma exprim elegant. Vor avea chiar posibilitatea sa mearga la sala de forta si sa se antreneze acolo, la hotel, sa-si faca exercitiile in mod normal. Toti vor putea iesi, se vor putea recrea, vor putea chiar sa traiasca normal.

Ei au oricum o gramada de privilegii. Daca vor putea face mai mult decat noi, cei carantinati la Melbourne, deja nu mai e vorba despre aceeasi pregatire. E ciudat pentru un sport in care se presupune ca toti plecam din acelasi loc. Daca as fi pe locul 4 ATP, as fi clar foarte deranjat, as fi invins din start. Ma intreb ce s-ar fi intamplat daca Roger Federer ar fi acceptat sa vina," a declarat Jeremy Chardy, numar 72 ATP pentru L'Equipe, informeaza Eurosport, luand in calcul scenariul actual, in care Roger Federer nu ar fi fost cap de serie in cazul in care ar fi fost apt de competitie.

Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal si Dominic Thiem sunt jucatorii acuzati ca ar fi privilegiati de actiunile intreprinse de directorul turneului Australian Open, Craig Tiley.