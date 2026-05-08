Aurelien Tchouameni (26 de ani) se află pe radarul mai multor cluburi din Premier League. Dintre ele, cea mai interesată de serviciile mijlocașului defensiv de la Real Madrid este Manchester United.

Aurelien Tchouameni, dorit în mod deosebit de Manchester United

Conflictul fizic pe care l-a avut Tchouameni cu Federico Valverde l-ar putea determina pe francez să o părăsească pe Real Madrid încă din această vară, informează jurnalistul Nicolo Schira.

Actualul său contract cu „Los Blancos” expiră pe 30.06.2028. Dat fiind faptul că Valverde este vicecăpitanul echipei și va purta definitiv banderola din sezonul următor după plecarea lui Dani Carvajal, Tchouameni ar putea fi nevoit să își caute o altă echipă.

Aurelien Tchouameni a ajuns la Real Madrid, în vara anului 2022, după ce au fost plătite pentru serviciile sale 80.000.000 de euro către Monaco. De atunci a jucat 192 de meciuri oficiale, în care a marcat 7 goluri și a pasat decisiv în 8 rânduri.

Aurelien Tchouameni a câștigat alături de Real Madrid 8 trofee majore, printre care o La Liga și o Champions League, ambele în 2024.

75.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Real Madrid, comunicat despre sancțiuni

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni sunt buni de plată după ce conflictul celor doi a ajuns pe toate site-urile de știri din lume.

Real Madrid a confirmat oficial că mijlocașii centrali au primit o amendă individuală de 500.000 de euro. Suma reprezintă un record pentru clubul „Los Blancos”.

„Real Madrid CF anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea unui dosar disciplinar ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, ambii au apărut astăzi în fața anchetatorului.

În timpul apariției, jucătorii și-au exprimat profundul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul altuia.

De asemenea, și-au cerut scuze clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic și fanilor, iar ambii s-au pus la dispoziția lui Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o consideră potrivită.

Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o sancțiune financiară de 500.000 de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”, a transmis Real Madrid, într-un comunicat oficial.

Aurelien Tchouameni s-a antrenat aparent normal în sesiunea de pregătire de vineri de la Valdebebas, cu două zile înainte de El Clasico de pe Camp Nou. Joi, Tchouameni a avut un conflict fizic cu Federico Valverde.

Aurelien Tchouameni, revenit înainte de Barcelona - Real Madrid

În timp ce Real Madrid soluționează procedurile disciplinare deschise împotriva celor doi implicați în altercație, Tchouameni continuă să se antreneze zilnic sub conducerea lui Arbeloa, ceea ce face ca includerea sa în lotul pentru El Clasico să fie foarte probabilă.

Kylian Mbappe a participat și el la antrenamente, încercând să fie apt pentru a juca împotriva Barcelonei duminică, notează Marca.

Kylian Mbappe poate fi în lot pentru El Clasico

Imaginile publicate de Real Madrid îl arată evoluând în meciul de antrenament, la fel ca orice alt jucător, după ce joi a participat doar la o parte din sesiunea cu grupul.

Atacantul francez a trecut un test cu rezultat pozitiv, iar integrarea sa treptată în grup sugerează că ar putea fi inclus în lotul pentru Clasico, deși disponibilitatea sa de a fi în primul unsprezece de pe Camp Nou rămâne o necunoscută.

Situația lui Valverde

Federico Valverde a lipsit de pe teren în timpul recuperării după accidentarea la cap suferită în altercația cu Tchouameni.

Uruguayanul va trebui să se odihnească între 10 și 14 zile, ceea ce înseamnă că va rata nu doar El Clasico, ci și viitoarele meciuri ale lui Real Madrid.