UTA s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 1-0, într-un meci din runda a 8-a din play-out-ul Superligii.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Abdallah din pasa lui Alomerovic, în minutul 86.

Robert Ilyes: „Singura condiție pe care am pus-o cu conducerea”

Antrenorul lui Csikszereda a vorbit despre slăbiciunile arătate de echipa sa și a explicat că nu are avea șanse să obțină un loc preliminariile Conference League.

Robert Ilyes a vorbit despre viitorul său la formația din Miercurea Ciuc și a dezvăluit ce condiție i-a pus conducerea clubului.

„Trebuie să recunoaștem ce putem. Trebuie să ne gândim că tot ce am făcut până acum a fost prin muncă. Se vede că nu avem o echipă pentru cupele europene.

(n.r. ați discutat cu conducerea vizavi de următorul sezon?) Singura condiție pe care am pus-o cu conducerea era să evităm retrogradarea. Am bifat obiectivul pe acest sezon, vom vedea ce se va întâmpla în viitor”, a spus Robert Ilyes, după meci.