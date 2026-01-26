GALERIE FOTO Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open

Sabalenka, în varianta „tunată“: Aryna și-a expus buzele botoxate la Australian Open Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva din Belarus, în vârsta de 27 de ani, e plină de surprize la fiecare turneu.

TAGS:
Aryna SabalenkaTenisAustralian Open
Din articol

Aryna Sabalenka a „confiscat“ locul 1 mondial, în tenisul feminin! Ea a ajuns în fotoliul de lider pe 20 octombrie 2024 și acolo a rămas de atunci.

Cu 66 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale, Aryna are timp și pentru activități extrasportive. Dovadă și intervenția la care a apelat chiar înainte de primul Grand Slam al anului. 

Concret, Sabalenka și-a pus botox și și-a mărit buzele. Și, mândră, a publicat pozele cu noul ei look, după cum se poate vedea mai jos.

Aryna Sabalenka, cu buze botoxate la Australian Open

  • Sabalenka1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Aryna Sabalenka, calificată în sferturile Australian Open

Reacțiile la ultimele imagini cu Aryna n-au fost favorabile, în totalitate. Pe rețelele de socializare, au fost destui oameni care au catalogat-o pe Sabalenka drept o „pițipoancă“. Dar, având în vedere că fiecare om e liber să facă ce vrea în privința aspectului fizic, Aryna a avut și destui apărători pe internet. Mai ales că rezultatele ei sportive rămân la cel mai înalt nivel!

La Australian Open 2026, jucătoarea din Belarus e deja calificată, în sferturi, după victorii fără set pierdut cu Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), Bai (702 WTA), Potapova (55 WTA) și Mboko I(16 WTA).

În sferturi, Aryna Sabalenka o va înfrunta pe Iva Jovic (SUA, 18 ani, 27 WTA).

La Australian Open, Sabalenka are două trofee deja, cucerite în 2023 și 2024.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
„Prima oară în viață când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit, la întoarcerea în țară, ce i-au făcut australienii în meciul cu Naomi Osaka
„Prima oară în viață când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit, la întoarcerea în țară, ce i-au făcut australienii în meciul cu Naomi Osaka
Legendara Navratilova, vehementă după scandalul meciului Osaka – Cîrstea: „Nu se poate!“
Legendara Navratilova, vehementă după scandalul meciului Osaka – Cîrstea: „Nu se poate!“
Djokovic, 500,000 de dolari fără să miște un deget: noroc chior pentru Nole!
Djokovic, 500,000 de dolari fără să miște un deget: noroc chior pentru Nole!
ULTIMELE STIRI
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Chivu, în delir, FCSB, demnă de compasiune, iar Sorana, emoționată
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Chivu, în delir, FCSB, demnă de compasiune, iar Sorana, emoționată
Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!”
Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!”
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
„Zidul” de la Euro 2026! Portarul de care nu se trece: cifre fabuloase pentru liderul Germaniei
„Zidul” de la Euro 2026! Portarul de care nu se trece: cifre fabuloase pentru liderul Germaniei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României



Recomandarile redactiei
Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!”
Italiano-argentinianul campion național care a trecut prin Superliga și a jucat în cupele europene a schimbat echipa: „Bienvenido!”
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep
Panduru îl „taxează” pe Charalambous după înfrângerea cu CFR: „Ce înseamnă asta?”
Panduru îl „taxează” pe Charalambous după înfrângerea cu CFR: „Ce înseamnă asta?”
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Curg ofertele pentru Memphis Depay!
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Novak Djokovic îl laudă pe Jannik Sinner înainte de Indian Wells: "E în mare formă"
Novak Djokovic îl laudă pe Jannik Sinner înainte de Indian Wells: "E în mare formă"
Jannik Sinner, de neoprit! Câștigă tot și ajunge acolo unde nu a mai fost niciun italian
Jannik Sinner, de neoprit! Câștigă tot și ajunge acolo unde nu a mai fost niciun italian
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!