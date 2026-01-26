Aryna Sabalenka a „confiscat“ locul 1 mondial, în tenisul feminin! Ea a ajuns în fotoliul de lider pe 20 octombrie 2024 și acolo a rămas de atunci.
Cu 66 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale, Aryna are timp și pentru activități extrasportive. Dovadă și intervenția la care a apelat chiar înainte de primul Grand Slam al anului.
Concret, Sabalenka și-a pus botox și și-a mărit buzele. Și, mândră, a publicat pozele cu noul ei look, după cum se poate vedea mai jos.
Aryna Sabalenka, calificată în sferturile Australian Open
Reacțiile la ultimele imagini cu Aryna n-au fost favorabile, în totalitate. Pe rețelele de socializare, au fost destui oameni care au catalogat-o pe Sabalenka drept o „pițipoancă“. Dar, având în vedere că fiecare om e liber să facă ce vrea în privința aspectului fizic, Aryna a avut și destui apărători pe internet. Mai ales că rezultatele ei sportive rămân la cel mai înalt nivel!
La Australian Open 2026, jucătoarea din Belarus e deja calificată, în sferturi, după victorii fără set pierdut cu Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), Bai (702 WTA), Potapova (55 WTA) și Mboko I(16 WTA).
În sferturi, Aryna Sabalenka o va înfrunta pe Iva Jovic (SUA, 18 ani, 27 WTA).
La Australian Open, Sabalenka are două trofee deja, cucerite în 2023 și 2024.