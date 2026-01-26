Aryna Sabalenka a „confiscat“ locul 1 mondial, în tenisul feminin! Ea a ajuns în fotoliul de lider pe 20 octombrie 2024 și acolo a rămas de atunci.

Cu 66 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei mondiale, Aryna are timp și pentru activități extrasportive. Dovadă și intervenția la care a apelat chiar înainte de primul Grand Slam al anului.

Concret, Sabalenka și-a pus botox și și-a mărit buzele. Și, mândră, a publicat pozele cu noul ei look, după cum se poate vedea mai jos.

