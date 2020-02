Epuizata dupa Dubai. Simona Halep a anuntat in ziua finalei ca se retrage de la urmatorul turneu unde trebuia sa participe: nu va juca la Doha

Simona Halep a luat o decizie in legatura cu urmatorul turneu la care isi anuntase prezenta

WTA Insider a facut anuntul retragerii Simonei Halep de la turneul din Qatar, programat in perioada 23-29 februarie in Doha. In locul sau, va intra Aryna Sabalenka.

Singura jucatoare din Romania ramasa in competitie este Sorana Cirstea.

Simona Halep pleca cu sansa a doua in competitie, dupa liderul mondial, Ashleigh Barty, urmand sa joace cu castigatoarea dintre Anastasija Sevastova si Anett Kontaveit.

Anul trecut Halep a ajuns pana in finala turneului, unde a pierdut in fata lui Mertens in 3 seturi, 6-3, 4-6, 3-6.

Simona Halep has withdrawn from Doha. Aryna Sabalenka moves into Halep’s vacated seeded spot. Revised draw: pic.twitter.com/NrdumaGExG — WTA Insider (@WTA_insider) February 22, 2020