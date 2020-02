"Simona e o legenda!" CTP, in EXTAZ dupa victoria fantastica a Simonei Halep in semifinale la Dubai

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Dubai.

Simona Halep a invins-o pe Jennifer Brady in doua seturi, scor 6-2, 6-0, dupa o ora de joc. Cristian Tudor Popescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa romancei si a fost de-a dreptul entuziasmat de jocul prestat al Simonei:

"A fost un demonstrativ al Simonei Halep. Jennifer Brady, foarte obosita dupa meciurile crancene pe care le-a avut pana a ajunge aici, in semifinala. Nu trebuie uitat ca Brady le-a scos din turneu pe Muguruza, pe Svitolina si inca o jucatoare puternica,

In mod evident, Brady nu avea resurse astazi sa faca fata unui meci cu Simona. A incercat sa loveasca tare, decisiv, sa termine repede punctele, dar Simona nu a lasat-o, a angajat-o in schimburi prelungite, cu mingi lungi, care au erodat-o rapid pe Jennifer

Frumoasa atitudinea ei, a americancei care a luptat pana la ultima minge. Cheia victoriilor Simonei in meciul cu Sabalenka si in meciul acesta cu Jennifer Brady este meciul chinuit, lung, castigat in ultima-ultima instanta, la o minge, in tie-break in setul decisiv, cu tunisianca Jabeur.

Simona e o mare jucatoare, e o legenda a tenisului si asta s-a vazut in primul meci jucat aici la Dubai, castigat jucand, sa spunem, prost. Asta face diferenta.

Simona a putut sa arate dupa aceea cu Sabalenka si acum cu Jennifer Brady ce poate, sa-si ridice jocul pana la nivelul exceptional de astazi, pentru a castigat acel meci pe care a fost pe punctul de a-l pierde", a spus CTP la Digi 24.

In finala de la Dubai, Simona Halep o va intalni pe Elena Rybakina, locul 19 WTA. Vezi ce a declarat jucatoarea cand a aflat ca va juca impotriva Simonei Halep.

Partida dintre Simona Halep si Elena Rybakina va avea loc sambata, de la ora 17:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.