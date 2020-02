Simona Halep - Elena Rybakina, LIVE TEXT de la 17:00 | Simona disputa prima FINALA din 2020! Cum a decurs singura intalnire dintre cele doua

Urmarim si comentam impreuna meciul Simonei Halep cu Elena Rybakina pe www.sport.ro, aplicatia SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

Simona Halep s-a calificat fara emotii in finala turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o pe Jennifer Brady in doua seturi, incheiate intr-o ora si trei minute, 6-2, 6-0. Adversara Simonei a invins-o pe Petra Martic in doua seturi, la tie-break, 7-6, 7-6.

Jucatoarea din Kazakhstan a castigat un trofeu deja in acest an, la Hobart si a mai jucat doua finale, la Sankt Petersburg si Shenzen. La Australian Open a fost eliminata rapid, in turul 3 al turneului. Anul trecut, Rybakina a castigat turneul de la Bucuresti si a disputat si finala la Nanchang, pe care a pierdut-o.

Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana acum, in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, in anul 2019, cand Simona s-a accidentat la spate la scorul 4-4, a cerut time-out medical cand Rybakina a castigat game-ul si s-a retras.

"Este intotdeauna un privilegiu sa joci ultimul meci al turneului. Haideeee!", a scris Simona Halep pe Twitter.

It's always a privilege to play the last match of a tournament. Haideeeeee ❤️????@DDFTennis pic.twitter.com/8HuLW1YD4n — Simona Halep (@Simona_Halep) February 21, 2020



"Voi incerca sa joc cat mai bine posibil contra Simonei Halep, voi lupta pana la capat", a declarat Elena Rybakina la Digi Sport.