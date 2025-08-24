Gigi Becali a luat „palma“ care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

Gigi Becali a luat &bdquo;palma&ldquo; care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit! Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB – FC Argeș, scor 2-0 pentru formația piteșteană, a fost un rezultat la care a contribuit din plin un om nedreptățit de latifundiarul din Pipera.

TAGS:
FCSBFC ArgesBogdan AndoneGigi Becali

Din campioana României, FCSB a devenit ciuca bătăilor, în acest debut de sezon, în Superliga noastră. Faptul că, în 7 etape, FCSB a adunat deja patru înfrângeri spune totul!

Duminică, pe Arena Națională, formația bucureșteană a fost surclasată de FC Argeș, la capătul unei partide pe care Sport.ro v-a oferit-o aici. Acest succes al piteștenilor, pe deplin meritat, a fost „orchestrat“ de pe bancă de Bogdan Andone (50 de ani).

Vorbim despre un tehnician care, cu această ocazie, i-a dat o „palmă“ grea lui Gigi Becali. Adică, omul care l-a batjocorit, în 2019. Atunci, în debutul sezonului 2019-2020, Bogdan Andone a fost instalat pe banca roș-albaștrilor, însă a rezistat doar 7 meciuri oficiale, între 11 iulie – 1 august!

În această perioadă, cu Andone pe bancă, FCSB a obținut 4 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri. Chiar dacă bilanțul a fost pozitiv, tehnicianul a fost pus pe liber din cauza unui conflict cu Gigi Becali, care voia să dicteze tot, așa cum face acum, la FCSB. Cum Andone n-a acceptat această intervenție brutală a latifundiarului, i s-a arătat ușa, după 2-3 cu Alașkert (Armenia), în turul II preliminar Europa League, deși FCSB a obținut calificarea grație succesului din tur, scor 3-0.

După ce a plecat de la FCSB, Bogdan Andone a pregătit Astra Giurgiu, Voluntari, Știința Poli, Apollon Limassol (Cipru) și FC Botoșani. La FC Argeș a ajuns, în septembrie 2024, promovând echipa în Superliga noastră.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Rom&acirc;nia atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;ți spectatori au fost la meciul FCSB &ndash; FC Argeș! Nu prinde Top 10 &icirc;n acest sezon
Câți spectatori au fost la meciul FCSB – FC Argeș! Nu prinde Top 10 în acest sezon
Controverse la FCSB &ndash; FC Argeș! Și-a amețit adversarul cu un picior &icirc;n cap, dar a scăpat de &rdquo;roșu&rdquo;
Controverse la FCSB – FC Argeș! Și-a amețit adversarul cu un picior în cap, dar a scăpat de ”roșu”
Elias Charalambous a decis! Surpriza din primul 11 al FCSB pentru meciul cu FC Argeș
Elias Charalambous a decis! Surpriza din primul "11" al FCSB pentru meciul cu FC Argeș
ULTIMELE STIRI
El e fotbalist! Becali, impresionat de Thiam după dezastrul cu Argeș
"El e fotbalist!" Becali, impresionat de Thiam după dezastrul cu Argeș
Florin Tănase dă de păm&acirc;nt cu FCSB: &bdquo;Penibili! Lupta la titlu? Nicio șansă!&ldquo;
Florin Tănase dă de pământ cu FCSB: „Penibili! Lupta la titlu? Nicio șansă!“
Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: &rdquo;N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!&rdquo;
Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: ”N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!”
Bogdan Andone a dezvăluit ce primă le-a promis jucătorilor săi după victoria cu FCSB
Bogdan Andone a dezvăluit ce "primă" le-a promis jucătorilor săi după victoria cu FCSB
Gigi Becali a pus tunurile pe mai multe vedete după FCSB - FC Argeș 0-2: Dă, bă, gol! Ăsta e sport de bărbați
Gigi Becali a pus "tunurile" pe mai multe vedete după FCSB - FC Argeș 0-2: "Dă, bă, gol! Ăsta e sport de bărbați"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a &icirc;ntărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Daniel B&icirc;rligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica

Daniel Bîrligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

„Cutremur“ la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

FCSB &ndash; FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, &icirc;ntr-o situație catastrofală &icirc;n clasament

FCSB – FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, într-o situație catastrofală în clasament

Veste proastă pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Presa internațională r&acirc;de de Rom&acirc;nia. Urmăriți cea mai... . Ce spune de FRF

Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF

CITESTE SI
Rom&acirc;nia atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

stirileprotv România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

stirileprotv De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!