Gigi Becali a luat „palma“ care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

Din campioana României, FCSB a devenit ciuca bătăilor, în acest debut de sezon, în Superliga noastră. Faptul că, în 7 etape, FCSB a adunat deja patru înfrângeri spune totul!

Duminică, pe Arena Națională, formația bucureșteană a fost surclasată de FC Argeș, la capătul unei partide pe care Sport.ro v-a oferit-o aici. Acest succes al piteștenilor, pe deplin meritat, a fost „orchestrat“ de pe bancă de Bogdan Andone (50 de ani).

Vorbim despre un tehnician care, cu această ocazie, i-a dat o „palmă“ grea lui Gigi Becali. Adică, omul care l-a batjocorit, în 2019. Atunci, în debutul sezonului 2019-2020, Bogdan Andone a fost instalat pe banca roș-albaștrilor, însă a rezistat doar 7 meciuri oficiale, între 11 iulie – 1 august!