ULTIMA ORA | Lovitura fatala pentru Boris Becker! Banca i-a luat si casa si este intr-o situatie incredibila

Banca i-a confiscat casa lui Boris Becker.

Boris Becker a ajuns intr-o situatie critica. Banca i-a confiscat casa din Mallorca pentru a recupera o suma de bani. Boris Becker a intrat in faliment in iunoe 2017 din cauza unei datorii in valoare de 3,3 milioane de lire sterline. Autoritatile din Marea Britanie au decis sa-l mentina in stadiul de faliment pe Boris Becker pana in anul 2031. Aceasta decizie a fost luata din cauza faptului ca autoritatile din Marea Britanie au descoperit ca fostul mare jucator de tenis a incercat sa-si ascunda averea.

"Toate conditiile pe care banca mi le-a pus au fost indeplinite. Mi-au confiscat locuinta din Mallorca. Acum fac tot ce pot sa o scot la capat. Sper sa ma trateze ca si cum n-as fi falimentar", a spus Boris Becker pentru GoTennis.