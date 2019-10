Boris Becker vine in Romania! Competitia SURPRIZA la care va participa fostul mare tenismen: "Este o mare pasiune a mea"

Boris Becker va fi in Romania pe 5 noiembrie.

Conform celor de la news.ro, fostul mare jucator de tenis va deschide a sasea etapa a celei mai importante competitii de sah din lume, care va avea loc la Bucuresti.

Boris Becker este pasionat de jocul mintii si va fi prezent pe 5 noiembrie la deschiderea oficiala a evenimentului desfasurat sub aripa Grand Chess Tour, circuit responsabil cu stabilirea celui mai bun jucator de sah al lumii.

"Sahul se aseamana mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implica multa strategie si putere de concentrare, in ambele situatii esti singur, fata in fata cu adversarul. De cand mi-am incheiat cariera in tenis, am dedicat mai mult timp sportului mintii, o mare pasiune a mea, si sunt incantat sa particip la etapa Superbet Rapid & Blitz Chess de la Bucuresti unde am ocazia sa revad unii dintre cei mai buni jucatori din lume", a spus Boris Becker.

Competitia din Bucuresti este penultima confruntare a sahistilor si in functie de rezultatele obtinute se vor stabili participantii la marea finala de la Londra, din 2 decembrie.

La Bucuresti vor fi prezenti 10 dintre cei mai bine clasati sahisti ai lumii si se vor lupta intre 6 si 10 noiembrie pentru premiile puse in joc, care sunt in valoare de 150.000 de dolari.

Printre cei care se vor infrunta la Bucuresti se numara Fabiano Caruana (SUA), numarul 2 la nivel mondial, marele rival al lui Magnus Carlsen – campionul en-titre al sportului mintii, care este deja calificat cu o diferenta semnificativa fata de urmatorii clasati la finala GCT de la Londra. Cu Caruana se vor lupta si Wesley So (SUA), triplu campion national in Filipine, si Sergey Karjakin (Rusia) care detine recordul pentru cel mai tanar castigator al titlului de Mare Maestru, de la varsta de 12 ani.