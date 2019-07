Falimentarul Boris Becker a mai pus mana pe un trofeu: un fotomodel cu 20 de ani mai tanara decat el! Cum arata fata cu care s-a afisat la Wimbledon

Boris Becker s-a afisat cu fotomodelul Layla Powell la Wimbledon

Boris Becker (51) s-a afisat ieri la Wimbledon alaturi de fotomodelul Layla Powell, o fata cu 20 de ani mai tanara decat el.

Cei doi sunt impreuna din luna martie, dar Boris Becker nu a recunoscut relatia, in ciuda zvonurilor aparute in presa mondena.

Becker, o adevarata legenda a tenisului, manageriat de Ion Tiriac in perioada sa de glorie, s-a intors in locul in care cucerea primul titlu de Grand Slam al carierei, in 1985, la doar 17 ani.

Fostul numar 1 mondial a strans peste 25 de milioane de dolari din tenis, dar nu si-a gestionat bine banii, iar astazi este falimentar.

Instanta a hotarat recent sa scoata la licitatie toate trofeele castigate de Boris Becker, pentru a sterge partial datoriile campionului german.

Colectia de trofee a lui Boris Becker contine 82 de articole.

Trofeele si suvenirurile personale ale fostului star al tenisului Boris Becker vor fi vandute la o licitatie online incepand de luni de catre casa britanica Wyles Hardy, pentru a sterge partial datoriile campionului german, aflat in faliment, scrie Agerpres.

Compus din 82 de articole apartinand celui mai tanar campion din istoria Wimbledon-ului la varsta de 17 ani, lotul include medalii, cupe, rachete, ceasuri si fotografii. Vanzarea se va incheia pe 11 iulie, a precizat casa Wyles Hardy pe site-ul sau.

Printre obiectele scoase la licitatie figureaza o copie a Challenge Cup inmanata lui Becker de federatia germana de tenis dupa victoriile din 1985 si 1986 de la Wimbledon, medalia de finalist din 1990 la Wimbledon, unde a fost invins de rivalul sau Stefan Edberg, sau o replica a cupei de argint de la US Open realizata de bijutierul Tiffany pentru victoria sa din 1989 in fata lui Ivan Lendl.

Tinta datoriilor, triplul castigator al turneului de la Wimbledon, in varsta de 51 de ani, a fost declarat in faliment in 2017. In iunie 2018, el a invocat un pretins statut diplomatic si imunitate in fata justitiei britanice, stopand astfel in ultimul moment vanzarea la licitatie a trofeelor sale.

Cu sase titluri de Mare Slem in palmares, Boris Becker a castigat 49 de titluri in cariera sa si peste 20 de milioane de euro, insa gestionarea deficitara a fondurilor sale dupa incheierea carierei s-a transformat in cosmar pentru legendarul jucator, tribunalul londonez declarandu-l in faliment in iunie 2017.

In 2002, justitia germana l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si la plata unei amenzi de 500.000 euro pentru aproximativ 1,7 milioane euro restante la impozite.

