"Cred ca Darren va observa asta si poate va gasi un program mai bun!" Sfatul lui Boris Becker pentru ca Simona Halep sa nu CADA pe finalul sezonului

Boris Becker a venit la Bucuresti.

"O cunosc pe Simona de multa vreme. I-am comentat meciurile si am vazut-o castigand Roland Garros, anul trecut, si Wimbledon, anul acesta. Are picioare incredibile. Din punct de vedere fizic, nu este cea mai inalta si cea mai puternica, dar este foarte inteligenta, are o inima mare. Este in vacanta acum, altfel ar fi fost aici", a declarat Becker.

Becker i-a oferit un sfat atat pentru Simona Halep, cat si pentru antrenorul sau Darren Cahill.

"Cred ca Simona este la nivelul ei cel mai inalt. Intrebarea pe care ar trebui sa si-o puna ar fi cum sa-si faca programul pentru a face fata unui an intreg. Pare sa oboseasca in a doua parte a anului pentru ca trebuie sa alerge mult ca sa-si castige meciurile. Fizic si mental, in a doua jumatate a anului oboseste, de aceea se mai si accidenteaza si nu este la fel de proaspata. Cred ca Darren va observa si poate ca va gasi un program mai bun pentru a doua jumatate a anului. In mod clar, pentru ea, sa castige doua meciuri la rand este ceva solicitant", a mai precizat Becker.