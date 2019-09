Angelique Kerber l-a refuzat pe Boris Becker ca antrenor pentru sezonul 2020: "Nu cred ca e solutia potrivita pentru mine!"

Angelique Kerber l-a refuzat pe Boris Becker ca antrenor pentru sezonul 2020.

Jucatoarea din Germania a respins cu claritate zvonurile din presa germana care il propuneau pe Becker ca tehnician al ei in urmatorul sezon.

„Nu cred ca este solutia potrivita pentru mine. Trebuie sa se potriveasca cu mine, indiferent care ii este numele,” a declarat Angelique Kerber despre Boris Becker. Antrenorul care l-a antrenat pe Novak Djokovic in perioada 2013-2016 a sustinut la randul sau ca avut mai multe oferte din circuitul WTA, insa le-a refuzat pe toate, intrucat nu se considera un cunoscator indeajuns de bun al tenisului feminin.

Angelique Kerber: „E important ca intai sa ma regasesc pe mine. Totul incepe cu mine.”

„Daca este vorba despre un antrenor mai putin cunoscut, dar care se potriveste cu mine, acela este cel pe care il caut. Imi voi pune timp deoparte pentru a imi gasi un antrenor adevarat si am nevoie de aceasta perioada de orientare,” a adaugat Kerber, actualmente loc 15 WTA.

„Stiu despre ce este vorba in tenis, am fost parte a elitei pentru mult timp. Nu a mers cum am vrut eu, cum mi-am imaginat. E important ca intai sa ma regasesc pe mine. Totul incepe cu mine,” a conchis Angelique Kerber, care are 3 titluri de Grand Slam in cariera, dar nu a castigat niciunul de un an si jumatate.

Kerber nu a avut un sezon 2019 prea bun, cel mai bun rezultat al ei la un turneu major fiind turul 4 la Australian Open. La US Open si Roland Garros, Angie a fost eliminata inca din primul tur.