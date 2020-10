Ancheta deschisa de Politia Franceza pentru un meci de la Roland Garros in care au jucat Patricia Tig si Andreea Mitu | Clipul cu game-ul in cauza, SUSPECT de blat! 

Suspiciuni de blat in primul tur al probei de dublu feminin la Roland Garros 2020. Partida Andreea Mitu / Patricia Tig vs. Madison Brengle / Iana Sizikova a intrat sub radarul Politiei Franceze pentru un posibil trucaj de meci, informeaza Die Welt.

Hotnews raporteaza ca politia ar fi deschis o ancheta in numele acestui meci dupa inregistrarea unui numar de pariuri suspect de mare pe al cincilea game din setul secund al meciului. In game-ul respectiv, Sizikova a facut doua duble greseli si s-a pornit foarte tarziu la o minge care, de altfel, putea fi returnata cu o relativa lejeritate.

In consecinta, game-ul a fost adjudecat la zero de echipa Mitu / Tig, dar nu fara a isca valva in cadrul Politiei Franceze, scandal probabil sa fi fost provocat de interesele ascunse ale bookmakerilor.

Mitu si Tig s-au impus cu 7-6, 6-4 impotriva dublului alcatuit din Brengle / Sizikova, iar astazi vor juca in optimile de finala impotriva capilor de serie Kristina Mladenovic / Timea Babos.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj