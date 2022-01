La 35 de ani, Rafael Nadal a jucat cel mai lung tiebreak al carierei. Zverev, eliminat în optimile Australian Open

Rafael Nadal a încheiat cu as meciul jucat în compania francezului Adrian Mannarino în optimi la Melbourne și s-a calificat în sferturile de finală ale Openului Australian. A fost 7-6 (14), 6-2, 6-2 pentru multiplul campion de Grand Slam, care a tremurat însă în tiebreak-ul primului set.

Nadal și Mannarino au jucat cel mai lung tiebreak al ediției 2022 a Openului Australian, tenismenul iberic impunându-se scor 16-14, la a șaptea minge de set, după nu mai puțin de 28 de minute și 40 de secunde. 81 de minute a fost durata întreagă a setului întâi.

„Sunt foarte fericit să revin în sferturile de finală. Înseamnă foarte mult pentru mine. Am avut mult ghinion de-a lungul anilor aici, din cauza accidentărilor, iar alteori am fost ghinionist pentru că adversarii au fost mai buni decât mine,” a declarat Rafael Nadal, glumind despre palmaresul său la Melbourne, unde a câștigat un singur titlu, în 2009.

Ediția 2022 marchează una dintre ultimele șanse grozave ale lui Rafael Nadal de a-i egala performanța lui Novak Djokovic care presupune câștigarea a minim 2 titluri în fiecare dintre cele 4 turnee de mare șlem.

„Știu că trebuie să joc foarte bine în continuare, ca să am șanse,” a adăugat Rafael Nadal în interviul oferit pe suprafața de joc a Arenei Rod Laver.

În sferturi, Nadal se va duela cu Denis Shapovalov, care a reușit surpriza, eliminându-l pe Alexander Zverev, scor 6-3, 7-6, 6-3.

