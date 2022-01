„Sunteți toți niște corupți!” Shapovalov, înfuriat de arbitru, care nu l-a penalizat pe Nadal pentru tragere de timp

Tensiuni ridicate în primul sfert de finală jucat pe tabloul masculin al Openului Australian 2022. După ce a pierdut primul set cu 6-3 în favoarea spaniolului Rafael Nadal, canadianul Denis Shapovalov l-a acuzat de corupție pe arbitrul de scaun, Carlos Bernardes.

Revenit pe teren după minutele de odihnă dintre seturi, Denis Shapovalov s-a arătat nemulțumit de lipsa spiritului de prezență afișat de Carlos Bernardes, în condițiile în care cronometrul expirase, dar Rafael Nadal nu era pregătit de reluarea jocului.

????️ "You guys are all corrupt!"

Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. ????????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc