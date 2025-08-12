Marco Dulca a plecat de la NK Celje

Într-un mesaj postat marți pe rețelele sociale, Marco Dulca și-a anunțat plecarea de la NK Celje, formație alături de care mai avea un an de contract. Presa slovenă scrie că antrenorul Albert Riera i-a transmis românului încă de la începutul acestei veri că nu se va mai baza pe serviciile sale, iar acum s-a produs despărțirea.



"Mulțumesc pentru toate momentele frumoase din ultimii doi ani, NK Celje. M-ați făcut să mă simt ca acasă din prima zi și sunt foarte mândru că am făcut parte dintr-o echipă care a realizat atât de multe performanțe. Baftă în continuare!", a transmis Dulca.



În cei doi ani petrecuți la NK Celje, Marco Dulca a strâns 55 de meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, iar în prima stagiune a cucerit titlul de campion. În sezonul trecut, mijlocașul a ajuns cu formația slovenă până în sferturile de finală din Conference League, iar pe plan intern a cucerit Cupa.



Dulca și-a făcut junioratul la U Cluj și Swansea, iar ulterior a mai jucat în România pentru FC Viitorul, Chindia Târgoviște și FCSB.

