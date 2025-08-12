PSV a plătit aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu eventualele bonusuri, pentru transferul internaționalului român, iar Man a semnat un contract valabil până în 2029.

Dennis Man a vorbit despre concurența de la PSV cu Ivan Perisic

Imediat după ce a semnat cu PSV Eindhoven, Dennis Man s-a antrenat în fața suporterilor din Eindhoven, iar atmosfera l-a impresionat pe internaționalul român care, la finalul antrenamentului, a dezvăluit în fața jurnaliștilor olandezi:

”Nu e rău să poți începe așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața atâtor oameni. Este o zi minunată”, a spus Man, conform Telegraaf.nl.

Dennis Man îl va avea concurent pe post pe Ivan Perisic, iar olandezii l-au întrebat pe internaționalul român dacă nu se teme că va fi mai mult rezervă și se va afla în umbra fotbalistului croat de 36 de ani.

Man le-a explicat olandezilor că poate evolua și în banda stângă, așa că nu va fi neapărat nevoie să îi fie întotdeauna rezervă lui Perisic.

”Sunt un jucător rapid, căruia îi place să dribleze și să creeze ocazii pentru colegii de echipă. Am jucat de câteva ori și în banda stângă, așa că este și aceasta o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut nicio promisiune. Am vorbit cu el despre echipă și despre ceea ce așteaptă de la mine. Perisic este un jucător important, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci pentru a obține victorii mari”, a explicat Man.

