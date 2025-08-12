Arsenal este unica echipă din istoria Premier League care a terminat trei ediții consecutive de campionat pe locul doi.

„Tunarii” nu doar că au ratat de puțin trei titluri la rând, dar au legat două astfel de serii în cei treizeci și trei de ani de când campionatul englez de fotbal a primit numele de Premier League.

Arsenal a încheiat stagiunile 1998/99, 1999/2000 și 2000/01 pe locul secund. Au fost cinci ediții ale campionatului englez, dintr-o serie de șapte consecutive, în care nord-londonezii au terminat sezonul în postura de vicecampioni.

Dar marile tristeți au fost răzbunate de cele mai dulci victorii. Gruparea antrenată la acea vreme de Arsene Wenger a ieșit campioană în 2001/02 și 2003/04, sezoane în care trofeele au fost securizate pe stadioanele marilor rivali, Old Trafford, respectiv White Hart Lane.

În 2004, Arsenal a devenit, răzbunând dezamăgirile din anii precedenți, unica echipă care a câștigat Premier League fără să piardă meci în cele treizeci și opt de etape.

Douăzeci și șase de victorii și douăsprezece remize arată palmaresul lui Thierry Henry & co. din urmă cu douăzeci și unu de ani.