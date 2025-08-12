GALERIE FOTO Arsenal, cea mai bună pierzătoare din istoria Premier League. Ce record nedorit, dar unic a stabilit echipa londoneză

Arsenal, cea mai bună pierzătoare din istoria Premier League. Ce record nedorit, dar unic a stabilit echipa londoneză Premier League
Arsenal este unicul club din istoria fotbalului englez care a trăit această neșansă.

Arsenal Premier League Manchester United Mikel Arteta
Arsenal este unica echipă din istoria Premier League care a terminat trei ediții consecutive de campionat pe locul doi.

„Tunarii” nu doar că au ratat de puțin trei titluri la rând, dar au legat două astfel de serii în cei treizeci și trei de ani de când campionatul englez de fotbal a primit numele de Premier League.

În Premier League, doar Arsenal a ratat de trei ori consecutiv titlul de campioană. S-a întâmplat în două rânduri

Arsenal a încheiat stagiunile 1998/99, 1999/2000 și 2000/01 pe locul secund. Au fost cinci ediții ale campionatului englez, dintr-o serie de șapte consecutive, în care nord-londonezii au terminat sezonul în postura de vicecampioni.

Dar marile tristeți au fost răzbunate de cele mai dulci victorii. Gruparea antrenată la acea vreme de Arsene Wenger a ieșit campioană în 2001/02 și 2003/04, sezoane în care trofeele au fost securizate pe stadioanele marilor rivali, Old Trafford, respectiv White Hart Lane.

În 2004, Arsenal a devenit, răzbunând dezamăgirile din anii precedenți, unica echipă care a câștigat Premier League fără să piardă meci în cele treizeci și opt de etape.

Douăzeci și șase de victorii și douăsprezece remize arată palmaresul lui Thierry Henry & co. din urmă cu douăzeci și unu de ani.

  • Arsenal psg 15
Echipele care au terminat pe locul doi în campionatul englez în trei ediții consecutive

  • Preston North End - 1891, 1892, 1893
  • Manchester United - 1947, 1948, 1949
  • Leeds United - 1970, 1971, 1972
  • Arsenal - 1999, 2000, 2001
  • Arsenal - 2023, 2024, 2025 

În întreaga istorie a campionatului englez de fotbal, care a început în târziul secolului XIX, doar patru cluburi au avut neșansa de a termina trei ani la rând pe locul secund.

Prima a fost Preston North End, între anii 1891-1893, dar nu înainte de a câștiga de două ori campionatul.

A doua, Manchester United, în primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial (1947 - 1949). „Diavolii roșii” au încheiat ca vicecampioni și în 1951, ajungând la patru sezoane din cinci consecutive sfârșite cu acest bilanț, înainte de a ieși campioni, în 1952.

În anii '70, Leeds United a pierdut de trei ori la rând titlul de campioană (1970 - 1972), dar avea să câștige titlul în 1969 și în 1974.

Numai Arsenal a semnat două astfel de șiruri a câte trei sezoane consecutive terminate pe locul doi.

Titlul de campioană, căutat de tunari în ediția 2025/26

Echipa antrenată de Mikel Arteta speră să calce, în ediția 2025/26 a Premier League, pe urmele celorlalte echipe care au terminat trei sezoane la rând ca vicecampioane și să răzbune eșecurile din anii anteriori cu un titlu de campioană.

Primul pas pentru tunari, deplasarea pe Old Trafford. Manchester United - Arsenal e duminică, 17 august, de la ora 18:30, în direct și exclusiv pe VOYO.

Urmărește toată acțiunea din Premier League în exclusivitate pe VOYO!

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Reacția președintelui de la Slobozia după ce a &icirc;ngenuncheat campioana: Am fost răsplătiți!
Marco Dulca schimbă echipa! OUT de la sfertfinalista din Conference League
Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid
Nafi Thiam, triplă campioană olimpică, &icirc;n pericol să rateze Mondialele de atletism! Care este motivul
Plecat de la Dinamo, e titular la noua echipă și e la un pas de play-off-ul Conference League
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

Continuă războiul &icirc;n Superliga! Becali iese din nou la atac: &rdquo;Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte de mine toți!&rdquo;

Ce a &bdquo;uitat&rdquo; ASF să ia &icirc;n calcul c&acirc;nd a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

Guvernatorul Mugur Isărescu crede că Rom&acirc;nia poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: &rdquo;E prognoza mea, pe bază de nasometru&rdquo;

Mesajul UE către Trump, &icirc;naintea &icirc;nt&acirc;lnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

