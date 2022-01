Nicio femeie nu-și poate lua ochii de la el! El este cel mai hot tenismen al momentului 

Italianul a reușit anul trecut să se califice în finală la Wimbledon, însă a pierdut în fața liderului ATP, Novak Djokovic, 7-6, 4-6, 4-6, 3-6. La Australian Open, Berrettini a ajuns în premieră în semifinalele turneului însă a cedat în fața lui Rafael Nadal, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Matteo Berrettini, cel mai hot tenismen din circuit

Tânărul jucător, care se iubește cu jucătoarea croată cu origini australiene, Ajla Tomljanovic, care a fost eliminată încă din primul tur la Australian Open, 4-6, 0-6, de Badosa. Berrettini a atras atenția de fiecare dată în meciurile pe care le-a disputat, iar fanele nu au putut să nu remarce aspectul său.

Italianul are peste 1.1 milioane de urmăritori pe Instagram, iar majoritatea, cel mai probabil, sunt fanele sale. Tenismenul întărește zicala conform căreia italienii sunt unii dintre cei mai frumoși bărbați de pe planetă.

De-a lungul carierei, Berrettini are 5 titluri câștigate, cu premii în bani ce au atins suma de 8.6 milioane de dolari. Are 113 meciuri câștigate și 65 pierdute, iar în 2019 a devenit al doilea italian care ajunge în semifinalele US Open la simplu, după ce l-a învins pe Gael Monfils, în cinci seturi.