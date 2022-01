Rafael Nadal, primul semifinalist al Openului Australian: a semnat un record negativ în meciul de 4 ore cu Shapovalov

Rafael Nadal e primul semifinalist al Openului Australian 2022 în proba masculină de simplu. Tenismenul iberic (35 de ani, 5 ATP) l-a învins în 4 ore și 8 minute de joc pe tânărul canadian, Denis Shapovalov, scor 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Partida s-a derulat într-o manieră curioasă, Shapovalov negăsindu-și ritmul în primele două seturi, după care a controlat cu lejeritate seturile 3 și 4. Nadal a făcut însă break-ul în startul setului decisiv și nu i-a permis tânărului oponent să se acomodeze în schimburile de mingi, servind cu o precizie oportună în setul 5.

Serva lui Rafael Nadal nu a funcționat la nivel înalt în acest sfert de finală, spaniolul comițând 11 duble greșeli, o bornă care reprezintă un record negativ în cariera sa.

Nadal a câștigat însă 79% din punctele jucate cu prima servă, compensând acest minus și prin numărul scăzut de erori neforțate, 28, raportat la cele 51 de greșeli neforțate comise de Shapovalov.

În penultimul act, Nadal așteaptă învingătorul meciului dintre Gael Monfils și Matteo Berrettini. Rafael Nadal a ajuns la a șaptea prezență în semifinalele Openului Australian, fază competițională în care a câștigat de cinci ori din șase încercări.

Greutatea ocaziei - șansa de a cuceri titlul de mare șlem cu numărul 21 și de a-i întrece, implicit, pe Novak Djokovic și Roger Federer - va apăsa pe umerii jucătorului din Spania. Nadal nu a condus în acest clasament all-time niciodată.

Vestea îmbucurătoare pentru Nadal și Monfils/ Berrettini e că cei doi semifinaliști vor avea două zile de pauză, semifinala urmând să se dispute vineri.

Rafael Nadal a câștigat Australian Open o singură dată, în 2009. Novak Djokovic s-a impus la Melbourne de nouă ori, iar Roger Federer, în șase ediții.

As frustrated as he might have been, racket smash immediately after a match point is never a good look

Disappointing from Denis Shapovalov today on more than one level#getty pic.twitter.com/kT69PIPmCV