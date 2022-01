Denis Shapovalov atacă: „E nedrept cu câte lucruri scapă Rafael Nadal. E greu să bați și adversarul, și arbitrul.” 

Denis Shapovalov a avut motive nenumărate de frustrare în timpul sfertului de finală al Openului Australian pierdut în favoarea lui Rafael Nadal după 4 ore și 8 minute de joc, scor 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 3-6.

Dincolo de revenirea necompletată de la 0-2 la seturi, tenismenul canadian (22 de ani, 14 ATP) a intrat într-un conflict aprins cu arbitrul de scaun, în debutul setului secund.

Revenit pe teren după minutele de odihnă dintre seturi, Denis Shapovalov s-a arătat nemulțumit de lipsa spiritului de prezență afișat de Carlos Bernardes, în condițiile în care cronometrul expirase, dar Rafael Nadal nu era pregătit de reluarea jocului.

„Cronometrul a expirat, dar el nici acum nu e gata să joace. Spune-i! Nu e gata de joc,” s-a plâns Shapovalov arbitrului de scaun. „Nici măcar tu nu ești gata de joc,” i-a replicat Carlos Bernardes

„Cum adică eu nu sunt gata de joc?”, l-a întrebat Denis Shapovalov, intrigat. „Păi stai și vorbești cu mine,” a fost răspunsul acid oferit de oficialul partidei.

„Sunteți toți niște corupți,” i-a răspuns Shapovalov arbitrului Bernardes, văzând că acesta nu îl avertizează pe Nadal pentru tragere de timp.

După încheierea primului game, Shapovalov a continuat să comenteze, iar Nadal l-a chemat la fileu, unde cei doi au avut un scurt dialog.

La finalul conversației, Denis Shapovalov a dat impresia că a depășit cu brio frustrarea cauzată de tergiversările apărute din cauza momentelor în care Rafa Nadal s-a plimbat pe teren cu spatele la adversar, întârziind începerea punctelor.

????️ "You guys are all corrupt!"

Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. ????????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc