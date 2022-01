Până și Nadal ar fi invidios! Simona Halep a câștigat „Lovitura anului 2021 în WTA”, dar continuă să uimească și în 2022

Simona Halep a câștigat premiul pentru „Lovitura anului 2021 în WTA”, dar candidează deja la distincția pentru 2022. Tocmai la prima partidă oficială de simplu jucată în acest an, dubla campioană de Grand Slam a făcut spectacol în Arena Rod Laver, semnând un passing shot improbabil cu lovitura sa marcă înregistrată, reverul.

La scorul de 6-4, 4-2, 30-15, Simona Halep nu a cedat în fața unui atac năprasnic efectuat de tânăra jucătoare australiană, Destanee Aiava și a replicat cu un passing shot de backhand dintr-o poziție aproape imposibilă.

Mirată să observe că mingea trimisă de ea a aterizat în teren, Simona Halep s-a uitat fără expresie înspre membrii echipei sale și a ridicat pumnul strâns, continuându-și mai apoi mersul, ca și cum nimic neobișnuit nu s-ar fi întâmplat.

Reacția cvasi-inexistentă a Simonei Halep le promite fanilor un parcurs impresionant în vara australiană de tenis, în care jucătoarea din țara noastră va participa la trei turnee: WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne, WTA 500 de la Sydney și Openul Australian de la Melbourne.

Simo's powerful backhand down the line will be her weapon in 2022 too!! pic.twitter.com/1suhMeAzbp