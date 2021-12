Tenis în turneele challenger: genul programului? SF! Două lovituri care nu s-au mai văzut în întreaga istorie

Tenis SF jucat în Antalya, într-un turneu Challenger desfășurat pe zgură. Vântul a suflat cu o putere într-atât de mare încât a dat naștere unor lovituri nemaivăzute în întreaga istorie a sportului.

Meciurile dintre Ilkel și Nedelko, respectiv Lee și Marozsan au produs două lovituri greu de înțeles, la o primă vedere. Întâi, o servă lovită sub mână de Nedelko nu a putut fi returnată de Ilkel, chiar dacă acesta a anticipat inițial direcția mingii, mingea căpătând o viteză nebănuită, imediat după ce a aterizat în terenul opus.



Mai târziu, într-o altă partidă, tenismenul din Ungaria, Marozsan a lovit cu rama o minge care s-a dus la aproximativ zece metri înălțime. Curios, mingea a fost purtată de vânt înspre terenul adversarului Lee, care nu a mai putut să o ajungă, după ce mingea a căzut în teren, după care a fost suflată în lateral.

Due to extreme wind in Antalya Challenger we had today two of the most incredible shots I've ever watched (and I've watched a lot of tennis): an underarm ace and a shot I cannot define for how lucky it was. Thanks to @UnArdeal and @marcos_z for pointing them out pic.twitter.com/QDPfNauyut