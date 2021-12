„La Pitești, n-a avut nici mingi de tenis, nici teniși.” Bianca Andreescu scrie o carte despre copilăria sa

Într-o perioadă a carierei în care încă se străduiește să găsească o continuitate pe plan fizic, din cauza numeroaselor accidentări, Bianca Andreescu a ajuns să scrie o carte. E vorba despre o ilustrată pentru copii, programată pentru publicare la finele lunii mai 2022.

„Scriu propria mea carte! Acesta a fost dintotdeauna un vis al meu! Abia aștept să fie gata!” a scris Bianca Andreescu pe rețelele sociale, notează ProSport. Temele abordate în carte vor fi tenisul, meditația și câinele său, Coco.

În carte, un alt rol important îl va juca perioada copilăriei, petrecută parțial în România, la Pitești. Fosta campioană de la US Open s-a născut în data de 16 iunie 2000 la Mississauga, Canada, dar a revenit împreună cu părinții săi în România, unde și-a început aventura în tenis la 6 ani, în Pitești.

„Bianca Andreescu s-a mutat de la Pitești în Canada și îți câștigă US Open. De ce? La Pitești, în era modernă, după 1990, n-a avut mingi de tenis și n-a avut teniși! Atunci, ne uităm cu toții în oglindă și spunem: ‘Ce-am păcătuit, oare?’”, a spus Ion Țiriac la emisiunea „Rețeaua de Idoli”, povestind despre condițiile de antrenament pe care le-a avut Bianca Andreescu în România.

Cartea „Bibi's Got Game” poate fi precomandată pentru prețul de 25 de dolari.

Thrilled to announce my first picture book! Bibi’s Got Game: A Story about Tennis, Meditation, and a Dog Named Coco, is coming May 31, 2022 from @TundraBooks and @PenguinRandomCA. Co-written with @mbleatherdale and illustrated by Chelsea O’Byrne: https://t.co/VmLH8uGqfX ♥️