Scandal imens în lumea tenisului! WTA suspendă totul în China, ITF continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Directorul WTA, Steve Simon a luat decizia de a suspenda cu efect imediat derularea competițiilor WTA pe teritoriul Chinei, drept consecință a lipsei de colaborare afișate de statul chinez în cazul dispariției fostei lidere mondiale în proba de dublu, Shuai Peng.

„Email-urile pe care le-am primit au fost 100% orchestrate. Când vii cu o acuzație importantă și detaliată, precum cea făcută de Shuai Peng la începutul lunii noiembrie, iar apoi să primești aceste email-uri din partea sa - nu cred că reflectă atitudinea din acuzație și poziția ei adevărată,” a spus Steve Simon pentru CNN, citat de Tennis Head.

