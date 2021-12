S-a vaccinat Novak Djokovic?! Liderul ATP s-a înscris la Australian Open 2022. Serena Williams va lipsi

Novak Djokovic s-a înscris pe lista participanților la Australian Open 2022. Lista oficială a jucătorilor care doresc să joace în ediția următoare a turneului de la Melbourne a fost completată în seara zilei de 7 decembrie, iar liderul mondial a manifestat o primă intenție de a se supune procedurii care implică obligativitatea vaccinării.

Rafael Nadal, Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Daniil Medvedev, Emma Răducanu, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Simona Halep și Garbine Muguruza se află printre marii jucători care și-au confirmat participarea la Melbourne.

Spre surprinderea fanilor tenisului, Serena Williams va fi numele mare care va lipsi de la Australian Open 2022, sportiva din SUA nefăcând nicio declarație în acest sens. Alături de Serena Williams, Roger Federer, Stan Wawrinka și Bianca Andreescu se înscriu pe lista marilor absenți.



Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au înscris pe listă și vor fi prezente pe tabloul principal al primului turneu de mare șlem al anului viitor.

Australian Open 2022 se va desfășura în intervalul 17-30 ianuarie.

Novak Djokovic and Stefanos Tsitsipas are both on the Australian Open entry list.

Serena Williams is NOT. pic.twitter.com/Ob4xhuMor6