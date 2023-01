Tatăl lui Novak, Srdjan Djokovic a fost văzut alăturându-li-se cu zâmbetul pe buze protestatarilor pro-ruși de la Melbourne. Acesta a ținut un steag al Federației Ruse pe care era imprimat un portret al președintelui Vladimir Putin.

„Trăiască Rusia!”, a putut fi auzit tatăl lui Novak Djokovic, Srdjan, în rândul oamenilor care au scandat pentru susținerea țării care a invadat Ucraina în regim susținut, începând cu 24 februarie 2022.

În a doua zi a turneului, organizatorii Australian Open au interzis afișarea steagurilor Federației Ruse și Belarusului, în complexul Melbourne Park, dar măsurile de securitate au fost depășite, în seara zilei de miercuri, 25 ianuarie, când sârbul Djokovic l-a învins pe rusul Rublev.

În zilele trecute, anumiți reprezentanți ai forțelor de ordine nu au reușit să facă distincția între steagurile Rusiei și Serbiei.

sursă foto: abc.net.au

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3