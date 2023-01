Cea mai în formă jucătoare a momentului în circuitul WTA, Aryna Sabalenka a depășit-o pe Donna Vekic, scor 6-3, 6-2, într-o oră și patruzeci și nouă de minute, în faza sferturilor de finală ale Openului Australian.

38 de lovituri direct câștigătoare a semnat Sabalenka (21 pentru Vekic), una la mai puțin de trei minute de joc din această partidă, un semnal puternic transmis concurenței.

În 2023, Sabalenka a ajuns la 9 victorii în 9 partide și un setaveraj perfect, de 18-0.

În penultimul act, Aryna Sabalenka va primi replica Magdei Linette, surpriza adevărată a actualei ediții. Jucătoarea poloneză a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-3, 7-5. Este prima prezență a Magdei Linette într-o semifinală de Grand Slam.

Rybakina - Azarenka se joacă joi, 26 ianuarie, de la ora 10:30, semifinală urmată de meciul Linette - Sabalenka, după ora 12:00, ora României.

În turneul masculin, Stefanos Tsitsipas se va duela cu Karen Khachanov, iar Tommy Paul va primi replica învingătorului meciului Novak Djokovic - Andrey Rublev.

