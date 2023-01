Triplu motivat! Djokovic a dezvăluit ce îl „aprinde” cu adevărat în acest an la Australian Open 

Pătruns pentru a zecea oară în semifinalele Openului Australian, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) - cel mai titrat tenismen din istoria Grand Slam-ului de la Melbourne - a dezvăluit că beneficiază de surse suplimentare de motivație în actuala stagiune.

La doar doi pași de a câștiga cel de-al 22-lea titlu de mare șlem al carierei și, implicit, egalarea recordului deținut de Rafael Nadal, jucătorul balcanic le-a dezvăluit jurnaliștilor sursele de motivație.

Djokovic, motivat de accidentare și de experiența deportării din 2022

În urmă cu două zile, Djokovic își acuza criticii care au spus că s-ar preface accidentat - în contextul durerilor acuzate la nivelul coapsei și a genunchiului în primele tururi, care s-au văzut nevăzute, începând cu faza optimilor.

„Nu cred că îmi lipsește determinarea. Întotdeauna dau tot ce am mai bun, mai ales în Grand Slam-uri, pentru că în acest moment al carierei sunt turneele care contează cel mai mult pentru mine.

Dar da, am putea spune că anul acesta am o motivație în plus. Din cauza accidentării și din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vreau să fac totul corect. Nu aș putea cere o situație mai bună acum,” a declarat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după calificarea sa în semifinalele Openului Australian, ediția 2023.

Djokovic, la două victorii distanță de egalarea lui Nadal, în clasamentul titlurilor de mare șlem câștigate

În semifinale, Djokovic va primi replica americanului Tommy Paul (25 de ani, 35 ATP). Meciul va avea loc vineri, 27 ianuarie.

Dincolo de cele două motive invocate de Novak Djokovic, există factorul recordului de titluri de mare șlem deținute, cât și motivația financiară, de la sine înțeleasă. Peste 2 milioane de dolari va câștiga campionul Australian Open 2023.

