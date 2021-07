”Voi, rușii, vă știți trișori acum, după scandalul de dopaj?” Medvedev (2 ATP) a cerut evacuarea jurnalistului din sală

Număr 2 ATP și sfertfinalist la Jocurile Olimpice din Tokyo, după victoria obținută în fața lui Fabio Fognini, Daniil Medvedev din Federația Rusă a cerut anularea acreditării unui jurnalist la eveniment, după ce a fost întrebat dacă sportivii ruși poartă sau nu stigma trișorilor la această Olimpiadă, în urma scandalului de dopaj în urma căruia rușii evoluează sub egida Comitetului Olimpic Rus.

”Asta e prima dată în viața mea când nu o să răspund la o întrebare, omule. Ar trebui să-ți fie rușine! Cred că ar trebui ori să îl trimiteți acasă, ori să îl înlăturați din turneul de tenis. Nu mai vreau să-l văd la interviurile mele,” a fost răspunsul lui Medvedev, potrivit The Guardian.



Toată delegația olimpică din Rusia, care îl include pe Medvedev concurează la această ediție a Jocurilor Olimpice pentru Comitetul Olimpic Rus și nu pentru Federația Rusă, din pricina unor scandaluri cauzate de dopaj. Inițial, Agenția Mondiala Anti-Doping (WADA) a suspendat Rusia pe timp de 4 ani, iar pedeapsa a fost redusă la 2 ani de către Curtea de Arbitraj Sportiv.

Printre alte restricții, sportivilor din Rusia nu li se permite să poarte steagul rus ori alte echipamente cu însemnele Federației Ruse, iar în timpul ceremoniilor de premiere imnul național rus este interzis.

Medvedev during is victory vs Fognini: "I can finish the match, but I can die. If I die, who will take responsibility?"

Temperature is really really high to play tennis in Tokyo pic.twitter.com/sy4CDMhGx0