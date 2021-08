Halep, Muguruza și Andreescu la turneul WTA programat la Cluj-Napoca în octombrie? De ce e probabil să se întâmple

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca din octombrie ar putea fi cel mai puternic organizat până acum în România.

Unele surprize plăcute nu vin singure, precum a fost cazul organizării competiției de calibru WTA 250 la Cluj-Napoca. Winners Open a fost un succes care i-a convins pe mai-marii circuitului WTA, astfel că al doilea punct de reper al țării va organiza două turnee în acest an.

În săptămâna 25-31 octombrie, directorul turneului Winners Open, Patrick Ciorcilă a anunțat desfășurarea unui alt turneu WTA 250, dar de această dată pe suprafață hard indoor, în Sala Polivalentă. Întrecerea poate fi notabil mai spectaculoasă decât concursul derulat pe zgură, întrucât are o sincronizare bună în calendar.

Halep, Muguruza și Azarenka, pe tabloul principal al turneului WTA de hard din octombrie?



Turneul Campioanelor de la Shenzhen este fixat să înceapă în prima zi a lunii noiembrie, iar multe jucătoare care vor încerca să prindă un loc între primele opt ale anului ar putea să aibă cereri soluționate cu răspuns pozitiv la un wildcard pe tabloul principal.

Mai mult decât atât, fanii români ai tenisului s-ar putea bucura de prezențele Simonei Halep și Soranei Cîrstea, iar privind configurația actuală a ierarhiei mondiale, printre jucătoarele prezente s-ar putea număra Garbine Muguruza, Viktoria Azarenka sau chiar Bianca Andreescu.

De la scara avionului și până la intrarea în teren: uite cum facem lucrurile la Cluj ????#WinnersOpen pic.twitter.com/Eg9sZW5UKe — WinnersOpen (@WinnersOpen) August 4, 2021

Cum a evaluat WTA organizarea turneului Winners Open de la Cluj-Napoca



”Va mărturisesc că acest turneu a fost o provocare din multe puncte de vedere, am intrat în marea familie WTA cu câteva luni în urmă. Cu ajutorul echipei mele dedicate, ghidați de echipa WTA, pe care vrem să o adoptăm permanent la Cluj am reușit în 3 luni să realizăm ceva incredibil. Vă mulțumesc tuturor pentru pasiunea depusă în acest proiect și orele nedormite că să iasă totul perfect. Aș vrea să fac un anunț extraordinar, sunt emoționat să-l fac. Vreau să vă anunț că în 25 octombrie vom avea un alt turneu WTA la Cluj, în BT Arena! Vă așteptăm pe toți. Va fi o săptămână specială. Cu permisiunea Giuliei, sunt extraordinar de bucuros să anunț că în acest an vom găzdui la Cluj-Napoca un nou turneu WTA, indoor, în BT Arena. Va fi ultimul turneu înainte de Finalele WTA și ne așteptăm ca mulțe jucătoare de top să participe la el,” a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA Winners Open Cluj-Napoca.

Giulia Orlandi, vice-președinte WTA al departamentului care se ocupă de organizarea turneelor a răspuns, în cadrul ceremoniei de premiere a Winners Open: ”Cu siguranță meritați un loc în calendarul WTA și sunt foarte bucuroasă să dau girul pentru un nou eveniment indoor organizat în Arena BT din Cluj-Napoca, în luna octombrie. Sper să vă revăd pe toți pentru a ne bucura împreună de un nou turneu WTA.

???? Andrea Petkovic: „Sunt cea mai fericită acum. Am avut cea mai bună săptămână; toți oamenii au fost atât de prietenoși și ne-au întâmpinat cu brațele deschise. Publicul a fost uimitor. Am o mulțime de amintiri pe care le voi prețui mereu în inima mea." https://t.co/YQ1vRJ8smY pic.twitter.com/c5PKKj8Lfn — WinnersOpen (@WinnersOpen) August 8, 2021