”Sunt departe, nu mă aștept la nimic grozav!” Simona Halep, sinceră înaintea primului meci la Montreal: ghinion teribil

Simona Halep va avea o adversară dificilă în primul meci la întoarcerea în circuitul WTA.

Simona Halep revine în circuitul WTA după o pauză de trei luni și afirmă că nu are așteptări mari în legătură cu rezultatele pe care le va înregistra la Montreal, Cincinnati ori US Open.

Plecată în Canada de săptămâna trecută, numărul 13 WTA încearcă să revină în elita mondială a tenisului feminin, dar a avut parte de un ghinion rarisim la tragerea la sorți a tabloului principal de la Montreal. În turul 2, Simona Halep are șanse mari să se dueleze cu americanca Danielle Collins, aflată în cea mai bună perioadă a carierei.

A 28-a jucătoare a lumii a reușit la 27 de ani să câștige primele sale titluri WTA, dar nu oricum, ci în încercări consecutive. Collins a învins-o întâi pe Gabriela Ruse la Palermo, iar mai apoi pe Daria Kasatkina, la San Jose.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA Montreal 2021



Tur 1: liber

Tur 2: Danielle Collins / Jil Teichmann

Optimi: Anastasia Pavlyuchenkova / Anett Kontaveit

Sferturi: Bianca Andreescu / Ons Jabeur

Semifinale: Elina Svitolina / Petra Kvitova

Finala: Aryna Sabalenka / Garbine Muguruza

"Sunt încă departe de nivelul meu. Nu mă aștept la nimic mare de la acest turneu ... Am fost acasă trei luni și mi-a plăcut timpul petrecut cu familia. Am simțit că nimic nu mai contează și am așteptat doar să mă refac după accidentare. Sunt foarte încântată să fiu aici.

Îmi plac mult condițiile. Am avut meciuri grozave aici. Am amintiri grozave. De fiecare dată când mă întorc aici, mă simt ca acasă. Îmi place arena, îmi plac spectatorii. Pot spune că este un loc bun pentru a reveni,” a declarat Simona la conferința de presă organizată înaintea turneului, potrivit Eurosport.