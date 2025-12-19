Oltenii au ratat ”la mustață” calificarea în primăvara europeană. Universitatea Craiova a condus-o pe AEK Atena până în minutul 90+8.

Universitatea Craiova se poate despărți de doi jucători după eliminarea din Conference League

Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Alexandru Cicâldău a dublat avantajul oltenilor în minutul 59. Grecii au redus din diferență în minutul 65, prin Domagoj Vida. Oltenii s-au aflat în avantaj până în minutul 90+8 și totul indica spre o calificare a oltenilor.

A urmat apoi golul marcat de Dereck Kutesa, dar, chiar și la un rezultat de egalitate, oltenii erau calificați. Totuși, centralul gruzin Giorgi Kruashvili a lăsat jocul să continue până în minutul 90+14, când Lyes Houri a provocat un penalty pe care l-a transformat Luka Jovic.

Astfel, Universitatea Craiova a pierdut cu 2-3 în fața lui AEK Atena, a încheiat faza principală Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, și a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile competiției, iar clubul din Bănie a pierdut o sumă importantă.

Potrivit 3minute.net, în urma dezamăgirii suferite în Conference League, șefii din Bănie vor să se despartă chiar în această iarnă de doi dintre jucătorii oltenilor, Lyes Houri și Vasile Mogoș.

