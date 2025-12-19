Johan van Heerden (39 de ani) a adus în emisiunea Poveștile Sport.ro un suflu proaspăt, prin care speră să inspire noua generație de sportivi a României.

Născut în Pretoria, rugbistul sud-african, devenit român, iubește țara noastră și nu se vede părăsind-o. Ba mai mult, după finalul carierei în rugby, vrea să o servească din meseria de polițist, la care visează tot mai des, pe măsură ce se apropie de sfârșitul călătoriei în sportul profesionist.

Johan van Heerden: „Am datorie față de România.”

„Acum sunt român sută la sută, simt că asta e casa mea. Merg în Africa de Sud doar în vacanță. Aici stăm, aici trăim, e o țară extraordinară pe care o iubesc din toată inima. Mulți români nu știu ce diamant aveți aici. Așa simt eu. Românii sunt foarte calzi, am fost bine primiți. Aveți siguranță,” a declarat Johan van Heerden, în începutul emisiunii.

Cu 55 de selecții în echipa națională a României de rugby, Johan van Heerden este recunoscător României pentru șansa de a juca la Cupa Mondială, de care s-a bucurat în 2015 și pe care speră să o retrăiască în 2027.

Întrebat de Andru Nenciu cum vede starea actuală a echipei naționale de rugby, Johan van Heerden și-a oferit punctul de vedere exprimând și simțul de datorie pe care îl are față de România.

„România mi-a dat cetățenie, o șansă să joc la Cupa Mondială, la echipa națională.”

„Hai să începem cu lucrurile care nu sunt bune. Nu mai este acceași atmosferă, din păcate. Așa am simțit în 2024, ultima dată când am fost chemat la națională.

Nu știu ce se întâmplă, dar, înainte, era o onoare. Ne era frică să nu fim selecționați.

Mie mi s-a făcut pielea de găină când am fost convocat. Eu aș face asta gratis. România mi-a dat foarte multe lucruri: mi-a dat cetățenie, mi-a dat o șansă să joc la Cupa Mondială, mi-a dat o șansă să joc pentru națională. Am datorie față de echipa națională, față de țară,” a precizat Johan van Heerden, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Continuând cu aspectele pozitive ale echipei naționale de rugby, Johan van Heerden a punctat următoarele:

„Lucrul bun e că suntem la Cupa Mondială. Grupa e foarte grea, dar eu zic că suntem pe mâini bune. David Gérard, care e un antrenor foarte bun, are pasiune pentru România. Dar el are nevoie și de ajutorul jucătorilor.

Trebuie să se antreneze foarte bine și să tragă pentru țară ca să mai ridicăm nivelul,” a adăugat van Heerden, în emisiunea Poveștile Sport.ro.