VIDEO EXCLUSIV Ar juca gratis pentru România! Naționala de rubgy, analizată de „românul din Africa de Sud", înainte de „misiunea imposibilă" de la Cupa Mondială

Ar juca gratis pentru Rom&acirc;nia! Naționala de rubgy, analizată de &bdquo;rom&acirc;nul din Africa de Sud&rdquo;, &icirc;nainte de &bdquo;misiunea imposibilă&rdquo; de la Cupa Mondială Rugby
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Johan van Heerden, despre șansele României în „grupa morții” de la Mondialul de rugby din 2027.

Johan van Heerden (39 de ani) a adus în emisiunea Poveștile Sport.ro un suflu proaspăt, prin care speră să inspire noua generație de sportivi a României.

Născut în Pretoria, rugbistul sud-african, devenit român, iubește țara noastră și nu se vede părăsind-o. Ba mai mult, după finalul carierei în rugby, vrea să o servească din meseria de polițist, la care visează tot mai des, pe măsură ce se apropie de sfârșitul călătoriei în sportul profesionist.

Johan van Heerden: „Am datorie față de România.”

„Acum sunt român sută la sută, simt că asta e casa mea. Merg în Africa de Sud doar în vacanță. Aici stăm, aici trăim, e o țară extraordinară pe care o iubesc din toată inima. Mulți români nu știu ce diamant aveți aici. Așa simt eu. Românii sunt foarte calzi, am fost bine primiți. Aveți siguranță,” a declarat Johan van Heerden, în începutul emisiunii.

Cu 55 de selecții în echipa națională a României de rugby, Johan van Heerden este recunoscător României pentru șansa de a juca la Cupa Mondială, de care s-a bucurat în 2015 și pe care speră să o retrăiască în 2027.

Întrebat de Andru Nenciu cum vede starea actuală a echipei naționale de rugby, Johan van Heerden și-a oferit punctul de vedere exprimând și simțul de datorie pe care îl are față de România.

„România mi-a dat cetățenie, o șansă să joc la Cupa Mondială, la echipa națională.”

„Hai să începem cu lucrurile care nu sunt bune. Nu mai este acceași atmosferă, din păcate. Așa am simțit în 2024, ultima dată când am fost chemat la națională.

Nu știu ce se întâmplă, dar, înainte, era o onoare. Ne era frică să nu fim selecționați.

Mie mi s-a făcut pielea de găină când am fost convocat. Eu aș face asta gratis. România mi-a dat foarte multe lucruri: mi-a dat cetățenie, mi-a dat o șansă să joc la Cupa Mondială, mi-a dat o șansă să joc pentru națională. Am datorie față de echipa națională, față de țară,” a precizat Johan van Heerden, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Continuând cu aspectele pozitive ale echipei naționale de rugby, Johan van Heerden a punctat următoarele:

„Lucrul bun e că suntem la Cupa Mondială. Grupa e foarte grea, dar eu zic că suntem pe mâini bune. David Gérard, care e un antrenor foarte bun, are pasiune pentru România. Dar el are nevoie și de ajutorul jucătorilor.

Trebuie să se antreneze foarte bine și să tragă pentru țară ca să mai ridicăm nivelul,” a adăugat van Heerden, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Grupa României de la Cupa Mondială de rugby 2027, analizată de Johan van Heerden

În perioada 1 octombrie - 13 noiembrie 2027, România va participa la Cupa Mondială de rugby, într-o grupă infernală, din care mai fac parte campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Italia și Georgia.

„Eu sunt sincer, e misiune imposibilă,” răspunde abrupt rugbistul de la Dinamo. „Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru adversari. Avem doi ani, dar e timp foarte scurt.

Ar putea întâlni Africa de Sud pentru prima oară, la Mondial

Singura chestie pe care o poate face România e să ne pregătim foarte bine, să fim în formă maximă, iar atunci avem șanse.

E greu. Am jucat cu Georgia de multe ori, și cu Italia, dar cu Africa de Sud nu am avut șansa să joc. E o grupă dificilă, dar noi dacă ne facem stilul de joc, nimeni nu ne poate doborî.

van Heerden vrea să vadă naționala de rugby jucând cu spiritul de luptă al lui Vlad Țepeș

Uită-te la Vlad Țepeș, ce a făcut el. A fost împotriva otomanilor, în fața a mii de inamici.

Românii au asta în ei. Noi trebuie să reintrăm în stilul nostru român, și să ne gândim la starea asta de luptător când ne reprezentăm țara. Așa, avem o șansă,” a completat Johan van Heerden.

Johan van Heerden

  • Moment de colecție. Rugbistul din Africa de Sud „adoptat de România” cântă „Dragostea din tei” la Poveștile Sport.ro
