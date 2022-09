Antrenorul lui Carlos Alcaraz avertizează: „E doar la 60% din potențialul său maxim. S-a născut ca să joace tenis!”

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) a devenit campion de Grand Slam și lider mondial la vârsta de 19 ani și 4 luni, la aproximativ patru ani de la începutul colaborării cu antrenorul Juan Carlos Ferrero, fost număr 1 ATP, în 2003.

US Open 2022 a fost turneul de mare șlem în care Carlos Alcaraz a distrus orice limită, reușind să ducă la bun sfârșit două săptămâni în care a însumat peste 24 de ore petrecute pe terenul de tenis, în cele 7 meciuri oficiale câștigate la Flushing Meadows.

În optimi, sferturi și semifinale, Alcaraz a câștigat meciuri de cinci seturi împotriva fostului campion de la New York, Marin Cilic, împotriva colegului de generație, Jannik Sinner, după 5 ore și 15 minute de joc, dar și contra jucătorului care l-a învins pe Rafael Nadal, Frances Tiafoe.

Ferrero: „Când a venit la Academie, la 15 ani, era subțire ca o spaghetă. A trebuit să-și lucreze mușchii, dar am văzut ceva special în el.”

„Am tot încercat să-i spun să încerce totul în acest meci, ca să nu aibă senzația că nu ajunge la nivelul său maxim. S-a străduit să împingă iar și iar, de-a lungul partidei,” a spus Juan Carlos Ferrero, într-o conferință de presă organizată special în cinstea antrenorului care l-a ajutat pe Carlos Alcaraz să câștige un titlu de mare șlem la 19 ani.

„Cred că el s-a născut să joace aceste competiții, acest tip de meciuri. Încă de când am început să colaborez cu el, am văzut că are anumite lucruri diferite de alți competitori la vârsta lui. În momentele importante, încearcă tot timpul să riște, iar asta e dificil în tenis, mai ales într-o primă finală de Grand Slam.

E un competitor grozav. Cu Cilic, Sinner și Tiafoe a demonstrat asta: nu a renunțat niciodată și a încercat mereu să rămână în meciuri. Nu sunt surprins că a câștigat un Grand Slam, pentru că îi cunosc nivelul. Știam că, dacă nu va câștiga anul acesta, ar fi urmat să câștige anul viitor,” a completat Juan Carlos Ferrero, în fața jurnaliștilor prezenți la New York, anunțând că Alcaraz ar fi la 60% din potențialul său maxim, declarație care poate prevesti începutul unei ere dominate de Carlos Alcaraz, dar și partea inițială a tranziției dinspre generația Federer-Nadal-Djokovic înspre generația Alcaraz-Sinner.